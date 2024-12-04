警察竟成教育最後一根浮木

挨學生樂樂球棒攻擊的老師，情不得已，求助於警察，本是無計可施之權衡之計，市長第一時間還怒指校長處理不當，老師不適任；身為資深教育人著實看不下去，那些塑造人類的工程師怎麼一夕間成為人人喊打的惡徒？

而那個早已脫離懵懂期的「大」孩子，其囂張行為與藐視師長的舉動，不但沒得到應有的教訓與警惕，反而成為不必負責的被害人或旁觀者，這是何等荒謬？俗諺說：「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛」，若不幸應驗，後果將是整個社會須承擔。

自從教育人員懲戒法訂定後，學校老師不敢管，學生出了問題，只能丟給輔導室，不成，再請校外專家介入，啟動學生輔導三級制；如此一來，立即面對開不完的會議與寫不完的會議記錄。輔導人員疲於奔命，只為向上級交代，卻對老師學生都無實質助益；浪費龐大人力與精力，只是做了表面功夫，簡直是哪壺不提提哪壺？

我曾訪視某國中，才第一節課，就出現不少學生趴睡。我向校長反映，得到的說詞是：「老師不敢管，管不動，學生乖乖睡覺，已是給老師最大的面子。」我無言，那根懲戒權的鞭子抽在老師身上，其實受害者是許多心智未開、鬥志不堅的學生，沒有人指引或拉拔他們繼續往前。

警察進入校園是警鐘，表示教育已失去感化力、影響力、輔導力，警力確實是他們最後一根浮木，讓溺水的人順利游上岸來；岸邊的群眾卻指責他說：「你應該按照游泳的方式和步驟，一步步游過來，怎可抱著浮木上岸？」我的感覺就是這樣，深深為溺水者叫屈。請那些只會說三道四的長官或專家們，親自來趟溺水之旅吧！