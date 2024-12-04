市長失言 再踹師道一腳

十二月二日有台中市議員質詢，某國小六年級學生用樂樂棒球球棒攻擊老師，導致老師報警處理的事件，該事件迅速傳遍媒體並引起公眾關注。受傷的老師決定報警，意圖保護自己，並重申教師的權威。

此事件的暴力性質，原本應當促使社會更加關注校園保護及學生心理健康問題；然而，「市長媽媽」一開始卻逕下結論，認定校長領導無方，事件教師不適任。此舉在國小教師圈各群組瞬間一片譁然。盧市長臉書專頁上來自教師、民眾的留言，幾乎九成九都認為其此次發言令國小教學現場的老師失望極了！隔了一天，盧市長向老師道歉。筆者認為，市長應責成中市教育局、乃至希冀教育部能發布教師處理此般危機事件的ＳＯＰ、提高對教師在校園內工作權益的認識，讓社會更加尊重教師角色。

這起事件可能使學生對教師的信任度降低，影響老師在學生心中的威望。盧市長未經調查便驟下定論，顯露出對受害教師的情況關心不夠；言論隱含對教師的指責，而非支援他們的工作。未提出具體解決方案、對問題留下疑問卻未提出有效對策，讓民眾感到失望；使用過激詞語，可能刺激社會對立情緒。此外，市長的看法似乎與民眾實際的關切脫節，引發大量爭議。

市長常將市民朋友喊作市民家人，這是很貼心的做法。但，媽媽市長，您對教師的批評已經造成全台第一線教師士氣大挫，同樣身為市民家人，筆者感到痛心疾首！請盧市長正視教學現場第一線教師的管教權一再被剝奪、忽視的困境，教師的基本人權仍應受憲法保障。事出必有因，請還給在教學現場努力捍衛公眾利益而勇於管教的教師基本的管教勇氣和信心，還有晚近幾年幾乎被無止盡踐踏的教師基本人權。