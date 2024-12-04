兒權當道 犯錯縱容 教鞭早已失能

台中市某國小於今年三月爆發教師遭學生持樂樂棒球棒攻擊的事件，學生被家長強迫道歉，然而孩子態度不佳，老師因此報案，後續引發師生管教與警方進入校園的課題。製作完筆錄後，老師向警方表明不願提告，但警方認定已通報，按程序須移送，引發議論。

台中市長盧秀燕獲悉後，第一時間非常生氣，直指孩子都已經道歉了，老師還不肯放手，是最壞的教育示範，要求教育局針對此事件，做專案報告，並要重辦重懲，警察局則針對兩名員警各記一支申誡，所長遭拔官調離現職。

但我們不禁想問，所謂教育示範就是不斷原諒？大家是否有深入了解為何孩子道歉了，老師還堅持究責？我們常說，學校教育教不了的就讓社會來教育，許多犯錯者不都是在一次次原諒中變成危害社會大眾生命的犯罪者？在兒權當道的氛圍下，教鞭早已失能，管教孩子的方式似乎只剩下消極的老生常談、諄諄教誨。

去年十二月新北某國中校園發生割喉案還記憶猶新，兩名未成年兇嫌透過「少年事件處理法」自保，爭取未來可以重返社會的機會，但誰給受害者活下去的機會？兩名未成年兇嫌就是在一回回原諒中鑄成大錯，因為他們深知只要在所有人面前表現懺悔，受害者就必須原諒加害者？近年從托嬰中心到國小、國中各種不當對待、不當管教案件時有所聞，這些爭議問題包含：孩子抗拒吃藥時，強制抱住的行為就會被認定為強迫？孩子發生衝突，下意識立即反應的阻卻傷害行為（推、拉、大聲…），就會被認定為不當？孩子攻擊老師及其他同學，老師即便傷痕累累也不能適當防衛，因為會認定為不當管教？

「全天下沒有一個老師，願意花時間取得授教資格，成為一個問題製造者。」好老師的定義，一直以來都模糊不清，超理想化的對待標準常令人無所適從，但往往又被未有足夠實務經驗的政府單位或家長放大解讀，除孩子的行為無法有效導正外，更迫使師生糾紛問題頻傳。「有功無賞，打破要賠」已使得教職人才卻步且大量流失。