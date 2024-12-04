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不服管教 老師何以為繼

聯合報／ 許凱恩／教師（台南市）

台中發生一起師生衝突案，學生拿球棒揮舞，老師報警後由警方帶回派出所製作筆錄，引起社會輿論譁然。

或許警方與校方在行政程序當中有瑕疵，但先不論危機時刻的緊急處置方法，法律制裁不只是社會的最低標準，更是學校安全的最後一道防線。再說，憑什麼老師要無條件接受學生暴力行為的道歉？當學生出現暴力行為而制止無效後，面對不服管教的孩子，不聽就是不聽，導致老師們一籌莫展、束手無策，請問老師何以為繼？

個別學生是在學校學習，但其他學生又何嘗不是？關注個別學生而犧牲其他同學的權利，不是妙方；討好個別家長而忽略其他學生對安全的需求，更是掩耳盜鈴。面對學生屢勸不聽的暴力行為，老師當然必須要有強而有力的手段。政府應當成為學校教育的後盾，如今反倒成了背後刃，一刀刺向積極教學的老師與認真執法的警察，讓人痛心。

回過頭來，這次的案件究竟是老師管教不當，還是有人在裝睡？對於暴力事件無限度的容忍，又該如何期待學校能作育英才，造福下一代？國家教育的天秤已經失衡，當危機發生時，有人還在歌功頌德，企圖營造「關心學生」的表象，卻忽略了第一線教育現場的複雜度與危險程度。

老師當然可以雙手一攤，坐視不管。然而當社會把案件過度放大、學生權益無限上綱，教育複雜度卻被完全忽略；究竟老師是「最壞的教育示範」，還是政府「最毒的教育陋習」？值得深思。

家教 警察

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