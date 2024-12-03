學生輔導法修正 滿足誰的需求

去年十二月發生震驚社會的國中校園案件後，教育部火速提出學生輔導法修正案以回應輿情，第廿二條定明人員配置自一○六年起每五年進行檢討，此修正案已延遲兩年。此次修正案將國中小的專輔教師師生比提高，國中提升至十二班一名，國小提高至廿班一名，但是高中仍維持十二班一名。教育部提出的修正案，滿足了誰的需求？達到了什麼目的？

首先，便宜行事疊床架屋。去年發生割喉案之後，主管機關要求學校必須針對十二歲以上觸法學生，在接獲公文通知七日內召開「個案聯繫會議」，必須邀請少年調查保護官與會，擬定輔導策略；若學生已被收容，必須研擬「中介教育過渡方案」。依據學生輔導法針對行為偏差或重大違規學生，學校進行處遇性輔導，教育部二○二○年編印各級學校輔導工作參考手冊明訂，評估學生需求後召開個案會議，此階段個案會議的功能就在於跨專業的合作，本已包括司法警政系統，何須再增加個案聯繫會議呢？近年來少年犯案人數增加，少保官因案量大增，根本無暇與會，難道主管機關以此方式回應輿情，企圖蒙混社會大眾？

再者，各種措施相互矛盾。根據教育部統計資料，各級學校學生自殺與自傷通報數急遽增加，高中自一○六學年度至一一一學年度案量從六二六件增加為二九九六件；但根據自殺防治通報標準，僅有「自殺企圖」與「自殺身亡」才能通報，有「自殺意念」與「自傷行為」均不符合自殺防治通報指標。根據筆者通報經驗，衛生局自殺關懷員私下透露案量多到無法負荷，但經費有限人力未增加，只能緊縮通報類別標準。然而，衛福部去年八月推出「年輕族群心理健康支持方案」，提供十五至卅歲族群三次免費心理諮商，今年八月加碼提供十五至四十五歲族群，總經費近五億，政府砸下大筆稅金企圖以心理諮商規格進行全國自殺風險的「普篩」，卻將各級學校輔導室已評估具「自殺意念」的高風險個案，排除於可通報對象，本末倒置，資源錯置，極其荒謬！

第三，人力不足問題根源。以高中專任輔導教師人力而論，十二個班級、逾四百名學生配置一名輔導教師，要包辦特選繁星申請分科各項升學輔導、一○八課綱的微課程、生涯規畫必修課等等眾多發展性輔導工作，以及介入性與處遇性輔導，還有上級機關為隨時回應輿情增加各式各樣的方案與措施。即便增設專業輔導人員，但一位心理師與社工師負責七至八個學校甚至更多，無法提供三級個案每周一次諮商。對於需要處遇性輔導的個案而言，校園中的專任輔導教師才是隨時隨地穩定個案的主要人力。

執政者不願意積極增加校園內的專任輔導教師人力，做好第一級的發展性輔導工作，卻讓全體專任輔導教師時時修補人力不足的破網。十年後才修訂的學生輔導法，未能回應學生輔導需求，且繼續讓第一線專任輔導教師疲於奔命，修法目的何在？