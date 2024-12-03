聽新聞
0:00 / 0:00

嚇嚇學童？ 法治教育薄弱

聯合報／ 游龍吟／教師（新北市）

台中市有國小教師在三月間遭學童以軟式樂樂球棒攻擊腿部，對學童提告傷害。轄區派出所兩名警員入校將教師與學童帶回偵訊，引起議員與市長的動怒，有人甚至要求要依照少年事件處理法處理。筆者提出幾點看法：

首先，少年事件處理法所稱「少年」，是指十二歲以上十八歲未滿之人。國小學童多半未滿十二歲，適用少年事件處理法似有爭議。

小學生情緒失控打老師，這也不是第一次。如果下次再發生，相關人員該如何處理？類似案件處理的ＳＯＰ，教育部訂立了嗎？警察這次很熱心，協助校方處理師生衝突，反倒是越俎代庖，惹上麻煩。

其次，教師遭學生毆打，該如何處理？教育部必須說清楚，大家才可依循。這次老師撥打１１０進線後，如果警察不處理，會被罵「吃案」；但兩名警員前往處理，將教師與學童帶回派出所詢問，又不符合「比例原則」，也會嚇壞家長與學生。當然，如果這是學校與警方「特意」只是嚇嚇學生，只能說手法不夠細膩，一旦上新聞，學校與警方都鐵定完蛋。

其三，警員進入校園辦案，警政署有相關規定，例如需經校方同意、需有校方學務主任以上人員陪同、低調原則（如著便服、使用偵防車），當然不能「穿警察制服入校辦案」，以免嚇壞學生。

最後，刑法規定未滿十四歲人之行為不罰，小學生未滿十四歲，不能以刑事責任論處，老師只能以民事責任向家長求償。

教育人員與警方的法治教育都須強化。大家管教學生的立意或許良善，但事件一旦鬧上媒體，兩者鐵定挨罰，得不償失。

小學生 教師 警察

延伸閱讀

教育部成霸凌地獄？ 藍營列舉誇張案例

學團籲全勤獎、身心調適假脫鉤 教育部：研議滾動修正

國教署也捲霸凌事件 教育部：本周內釐清事實

台中國小師報警被學生球棒打 制服警入校帶走學童偵訊惹議

相關新聞

軍校廢國史兵法 武德照妖鏡

賴清德訪問夏威夷，到美國亞利桑那號戰艦紀念館獻花鞠躬，正是理所當然。若沒有抗戰與二戰的浴血犧牲，賴清德哪有可能登上今日之...

棒球、AI登頂世界 政壇日趨下流

今年五月，賴清德上任之後，台灣政壇紛紛擾擾，依舊在低階政治打混戰。六月，黃仁勳來訪宣示， 未來ＡＩ缺台灣不可。十一月，中...

為何博幼可以做到因材施教

因材施教是沒有人會反對的，但是我國的小學很少能夠做到真正的因材施教。首先，我們已經廢棄了留級制度。在同一個班上，有些學生...

無限包容？ 犧牲教師人權

在台中小學生被警方帶走的事件中，警察未持傳票就進入校園，且全程無師長陪同，這些程序上的瑕疵確實需要檢討。本文不討論現場發...

嚇嚇學童？ 法治教育薄弱

台中市有國小教師在三月間遭學童以軟式樂樂球棒攻擊腿部，對學童提告傷害。轄區派出所兩名警員入校將教師與學童帶回偵訊，引起議...

學生輔導法修正 滿足誰的需求

去年十二月發生震驚社會的國中校園案件後，教育部火速提出學生輔導法修正案以回應輿情，第廿二條定明人員配置自一○六年起每五年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。