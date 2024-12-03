嚇嚇學童？ 法治教育薄弱

台中市有國小教師在三月間遭學童以軟式樂樂球棒攻擊腿部，對學童提告傷害。轄區派出所兩名警員入校將教師與學童帶回偵訊，引起議員與市長的動怒，有人甚至要求要依照少年事件處理法處理。筆者提出幾點看法：

首先，少年事件處理法所稱「少年」，是指十二歲以上十八歲未滿之人。國小學童多半未滿十二歲，適用少年事件處理法似有爭議。

國小學生情緒失控打老師，這也不是第一次。如果下次再發生，相關人員該如何處理？類似案件處理的ＳＯＰ，教育部訂立了嗎？警察這次很熱心，協助校方處理師生衝突，反倒是越俎代庖，惹上麻煩。

其次，教師遭學生毆打，該如何處理？教育部必須說清楚，大家才可依循。這次老師撥打１１０進線後，如果警察不處理，會被罵「吃案」；但兩名警員前往處理，將教師與學童帶回派出所詢問，又不符合「比例原則」，也會嚇壞家長與學生。當然，如果這是學校與警方「特意」只是嚇嚇學生，只能說手法不夠細膩，一旦上新聞，學校與警方都鐵定完蛋。

其三，警員進入校園辦案，警政署有相關規定，例如需經校方同意、需有校方學務主任以上人員陪同、低調原則（如著便服、使用偵防車），當然不能「穿警察制服入校辦案」，以免嚇壞學生。

最後，刑法規定未滿十四歲人之行為不罰，小學生未滿十四歲，不能以刑事責任論處，老師只能以民事責任向家長求償。

教育人員與警方的法治教育都須強化。大家管教學生的立意或許良善，但事件一旦鬧上媒體，兩者鐵定挨罰，得不償失。