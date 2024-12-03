為何博幼可以做到因材施教

因材施教是沒有人會反對的，但是我國的小學很少能夠做到真正的因材施教。首先，我們已經廢棄了留級制度。在同一個班上，有些學生跟不上，應該至少實施能力分班的，可是能力分班往往受到家長的強烈反對，因為過去一直有所謂「放牛班」這個名詞。學習能力比較遲緩的孩子會被分到放牛班，當然家長會反對，因為這可能影響孩子一輩子。

之所以會有放牛班，乃是因為學校根本就放棄了那些比較不聰明的孩子。我們的社會對一個學校的評論，永遠在於這個學校能不能教出非常優秀的孩子，而不會要求學校幫助所有的孩子，尤其不會注意到不夠聰明的孩子。這種情形使得我國有很多孩子早就被放棄了。

我們沒有留級，又沒有能力分班的制度，也就等於我們沒有因材施教的機制。可是博幼基金會可以很驕傲地說，我們是完全因材施教的。我們做到因材施教，乃是因為我們反而更看重不夠聰明的孩子，要設法幫助他們，給他們更好的資源。博幼的一個中心裡面有一兩位課輔老師是來自頂尖大學的，他們往往都被抓去教那些非常落後的孩子。從這一個措施就可以看出，博幼絕對不會放棄任何孩子。

一個孩子進入博幼，我們會給他英文和數學的測驗，立刻就會知道他的程度在哪裡。有的孩子雖然是小六的學生，可是數學只有小四的程度，我們也將他從小四數學教起。不過我們沒有告訴他留級，而是告訴他到哪一間教室上課。這種做法使得孩子在自尊心上沒有受到打擊，他並不清楚和他一起上課的同學是幾年級的。可是他會學得比較愉快，因為他可以跟得上。

學生即使是在同一個教室上課，老師仍然會細分地因材施教。有一次，我在博幼一個英文班上，看到一位老師和七、八個學生，這位老師可以告訴我，每一位同學現在的程度到了第幾課，比方說，某一位是第八課，另外一位是第九課。那個老師負責這個中心的所有英文教學，他告訴我，他知道所有學生目前的程度。我當時深受感動。

還有一次，我看到一位老師在發數學練習卷，大概七位同學中，仍然有三種不同的練習卷。這也使我非常高興，因為博幼真的是在施行因材施教。

要做到因材施教，先要有一個最基本的觀念，那就是校方不但不能漠視程度不好的學生，反而要使他們有更好的老師來教他們。教育部評鑑一所學校，也應該看這個學校有沒有很多學生在學業程度上是非常落後的。除此以外，教育部要知道，如果老師不夠多，因材施教是不太可能做到的。

可是，如果沒有因材施教的制度，我們的學生之中，有很多人是在浪費時間的。（作者為清華大學榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）