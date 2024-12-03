棒球、AI登頂世界 政壇日趨下流

今年五月，賴清德上任之後，台灣政壇紛紛擾擾，依舊在低階政治打混戰。六月，黃仁勳來訪宣示， 未來ＡＩ缺台灣不可。十一月，中華隊贏得十二強棒球賽冠軍。政壇這一邊是官場，是「公領域」；ＡＩ產業及棒球則是在民間，是「公民社會」。台灣政壇公領域打群架、貪瀆、霸凌層出不窮，ＡＩ產業及棒球則登頂世界，兩者形成強烈的對比，牽動著台灣的日常。

賴清德領導執政的民進黨，面對立法院多數反對勢力，不思妥協談判，反而採取杯葛議事。在院外，民進黨發動所謂的「青鳥」群眾活動，院內則是吵架無厘頭、追趕跑碰跳，不論政策法案的內容。賴清德的組閣是「分贓制」（spoil system）的台灣版，拿政府的官位獎賞競選有功的人，以忠誠為準，不考慮才能專業，完全談不上開放舉才與公平競爭。而地方民進黨長期執政的台南，則爆發一連串的光電弊案及台鹽綠能的掏空案，令人匪夷所思。中央的勞動部、衛福部等，則出現公務員遭霸凌，甚至導致輕生的案件。民進黨主導的政壇呈現出非理性、分裂、不團結的特色。相反的，ＡＩ產業及棒球展現了理性、科學、自由競爭、團結的典範。

龍年六月，黃仁勳訪台宣講帶動起ＡＩ的熱潮，有理想、有願景、有內容，讓人感覺到台灣乃至於人類社會又將要掀天巨變。黃仁勳和台灣半導體科技大老餐敘，隱約出現的是，美國的輝達正與台積電、矽品、廣達、鴻海、英業達、緯創等科技公司努力製造ＡＩ產品。今日台灣半導體製造已經站上世界頂端，未來台灣ＡＩ產業也勢必會是世界級。台灣科技界的成就隱含的是理性、科學、公平競爭及精益求精的團結合作。

十一月，中華隊勇奪世界十二強棒球賽冠軍，不僅是棒球史新紀錄，也是台灣棒球界數十年來上下持續一致努力的總結果！

中華隊的成功絕非偶然，首要原因是，每一位選手都是從小到大長期學習努力，在公開競爭的比賽當中砥礪技能，沒有投機取巧的空間。國手們在各級教練指導之下，從四面八方的球團聚集在一起，這是團結的典範。賽事的「情蒐」數據分析，球員比賽紀錄的評估、改進及體育科技的應用，代表的是科學與理性。

非理性、貪汙、搞分裂的政壇令人厭惡，導致人民的政治冷感。人民的政治冷漠易使得政治人物持續作惡多端，造成台灣民主的惡性循環。可預見的將來，台灣的自由民主素質暨政策品質，仍將在世界民主標準值之下；相反的，理性、科學與團結精神支撐的棒球及ＡＩ產業，已經造就了台灣公民社會的典範，攻頂世界。

在棒球及ＡＩ產業，台灣民間人士團結一致，跨越綠藍白惡鬥，占世界一席。對外，不僅在中共的外交軍事強壓之下一吐悶氣，成就台灣奇蹟2.0；對內，棒球及ＡＩ產業的發光發熱，則也對比出台灣「公領域」爛泥仗的低階與不可取！