軍校廢國史兵法 武德照妖鏡

賴清德訪問夏威夷，到美國亞利桑那號戰艦紀念館獻花鞠躬，正是理所當然。若沒有抗戰與二戰的浴血犧牲，賴清德哪有可能登上今日之位，大放厥詞？在鄉碰到日本警察，都只有哈腰作揖的份。

但當賴清德向美軍陣亡將士九十度行禮時，卻傳出民進黨由國安會下令國防部，刪除軍校現行通識教育中的中國現代史與孫子兵法課程，理由竟是這些課程過時且不符實際效益，實在諷刺至極！賴清德在珍珠港的花圈上大書紀念陣亡美軍英雄，國軍的新生代卻無緣認識張自忠、鄭作民、高志航、薩師俊等先烈楷模，沒有在戰場上開過一槍的現役將領們，有何資格批評前人？實是武德蕩然無存！

其實，升官發財遠比槍林彈雨更考驗良心，過往已有陸軍官校高層起心動念修改校歌，最後經過全校校務會議一致反對，堪稱保留了黃埔校史與精神，這也是多年以來，官校校方聘任校史顧問群，加強黃埔校史館陳展的努力結果。大概正因有逆上意，今年七月間，官校突然用一封電子郵件，宣布解聘所有的校史顧問，跟過往重道尊師的風格大相逕庭。試問，一個沒有軍事倫理的校園，能夠鍛鍊出國軍幹部嗎？

以美國馬首是瞻的賴清德當然不知道，美軍強大的因素之一，就是重視歷史。翻開美軍聯合作戰季刊，討論軍事事務革新的專業論述，幾乎都要檢視美軍過往歷史，才能瞻望未來成敗；談中國現代史，就是瞭解國軍自己的歷史，沒有東征、北伐、抗戰，就沒有今日的國軍，也無光復的台灣。而早就被舉世認定為研究戰爭藝術必讀經典著作的《孫子兵法》，竟也成了賴政府必欲去之後快的內容，其原因還是擔心中華文化對下一代軍官的潛移默化；美軍讀孫子兵法也是過時之舉嗎？

「將者，智、信、仁、勇、嚴也」，國防部廢除國史與兵法教育，正與孫子兵法所述背道而馳。考試琅琅上口，治軍棄如敝屣，這樣的高階將領，歷史自會有最嚴厲的公斷。