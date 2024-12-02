致吳豊山先生的公開信／九二共識重求同 兩岸進展貴務實

海基會董事長吳豊山日前與國台辦「隔空」對話，指出若國台辦認為九二共識存在，則應說明中華民國在其中的位置。國台辦回應時援引「國統會」見解，指出九二共識係兩岸均堅持一中原則、惟雙方所賦予含義有所不同。

對此，吳豊山言：「國台辦仍未說明中華民國的位置」、「一九九二年香港會談就政治議題未有具體結論」、「當今國際情勢與兩岸發展已經大大不同」。

身為海基會創會秘書長，筆者對於吳豊山接任海基會董事長感到慶幸。針對吳董事長之見解，筆者想以當年服務於海基會之體驗，略抒己見如下：

一、談歷史：釐清九二共識脈絡

按歷史脈絡，由於一九九二年香港會談就政治議題未有結論，雙方遂決定以「一中各表」之共識（後通稱為「九二共識」）暫時擱置爭議。

九二共識之突破，正在於其模糊性為兩岸創造了對話空間。筆者以為，馬英九前總統所提出「互不承認主權、互不否認治權」即九二共識精神最佳憲法詮釋。而九二共識下中華民國在哪裡？請教國台辦不如反求諸己。

筆者以為，在九二共識「一中框架」下，中華民國存在於台灣地區和大陸地區、存在於兩岸與海內外中國人心中，也存在於兩岸各自的憲法中。

卅三年前，筆者以海基會創會秘書長身分訪陸。國台辦主任王兆國及秘書長唐樹備先生開門見山提問：「一個中國，台灣是中國的一部分」，筆者即席回答「一個中國，台灣是中國的一部分，沒問題，就像大陸是中國的一部分一樣，台灣加大陸才有一個中國。」可以說，兩岸關係的進展，向來始於尊憲與同理心。

二、談法治：回歸海基會創會宗旨及中華民國憲法

依海基會章程：「本會以協調處理台灣地區與大陸地區人民往來有關事務…為宗旨」。而大法官釋字六一八號解釋亦確認，《兩岸人民關係條例》係依憲法增修條文第十一條制定，立法目的乃為「國家統一前」規範兩岸事務。

面對當前局勢，我們應回歸海基會設立初衷—「中國的、善意的、服務的」。海基會作為國家統一三階段（民間交流、政府接觸、國家統一）關鍵第一步之領航員，縱於兩岸關係低谷，仍能就事務性議題與海協會達致共識，才是「中國的、善意的、智慧的」展現。

三、談兩岸：各退一步、創兩岸春暖花開新局

三十多年過去，國際情勢與兩岸發展，正如吳董事長所言，「已經大大不同」。國際情勢因中國大陸崛起（或美國衰落），地緣政治動盪不安；兩岸關係由李登輝、陳水扁的混沌不明、馬英九的友善交流、蔡英文「只做不說」的兩國論下兩岸官方已讀不回、如今迎來「務實台獨工作者」賴清德的「互不隸屬」下兩岸兵凶戰危。惟這並不意味著我們要否定海基海協兩會來之不易的共識，此時反應堅守九二共識求同存異初衷、化危為機。

國台辦今提「回歸九二共識、恢復兩岸協商」。吳董事長或可提醒賴總統效法「尼克森去中國」（Nixon travelled to China）的智慧，說服賴總統「與民主陣營站一起」和「認可九二共識（良制一國）」應可兼顧。

基上，相信吳董事長必能「秉持良知而奉行政治的藝術」，為兩岸關係開創新局。