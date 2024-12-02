科技．人文聯合講座／馬斯克沒提到的夏威夷歷史

二○二三年馬斯克（Elon Reeve Musk）針對兩岸及台灣現狀表示：「從他們（中國）的立場來看，或許可以類比為夏威夷之於美國的情況，像是中國的一個不可分割的部分，卻因為某種程度上的隨機因素而不屬於中國。」中華民國外交部則予以駁斥，台灣為非賣品。二○二四年美國大選後，隨著馬斯克支持的候選人當選，他的政治影響力再度成為焦點，他的兩岸觀點又被提及。

然而，馬斯克的夏威夷比擬顯然缺乏對兩岸歷史的了解，也忽略了當年夏威夷人民的歷史創傷。我曾在夏威夷畢夏普（Bishop）博物館翻閱第一手歷史資料，感受到夏威夷被併入美國時，原住民的悲痛。夏威夷在成為美國一州之前是一個王國。一八九一年莉莉女王登基，指定公主卡優蘭妮（Victoria Kaʻiulani）為繼承人。

早在一八八七年，夏威夷王國的美裔內閣大臣瑟斯頓（Lorrin Thurston）便推行了《刺刀憲法》（Bayonet Constitution），提高選民的財產和收入資格，以擴大歐美居民的政經影響力，系統性削弱夏威夷原住民的政治權益。莉莉女王即位後，試圖推動降低選舉財產門檻的新憲法，賦予原住民更多政治參與權，並因此獲得民眾的廣泛支持。

然而，為了維護自身利益並免除美國對夏威夷蔗糖的高額關稅，杜爾（Sanford B. Dole）和瑟斯頓等美國商人策畫了推翻君主制的行動，企圖將夏威夷併入美國。

一八九三年一月十四日，莉莉女王頒布新憲法的努力失敗，美國海軍陸戰隊介入，推翻了女王並將她軟禁。叛亂者隨後成立了夏威夷共和國，由杜爾擔任總統，並積極遊說華盛頓特區，希望將夏威夷併入美國。年輕的卡優蘭妮則在歐洲和美國之間奔走，試圖揭露美國干涉夏威夷王國的真相。她動情地說：「美國的基督徒遠道而來，帶來了宗教和文明，但傳教士的後代卻在國會中摧毀了先輩的成就。我，一個無依無靠的女孩，為了我的子民勇敢地對抗強權。他們給予我勇氣和力量，儘管我依然聽見他們的啜泣聲。」

卡優蘭妮在訪美期間竭力爭取國際支持，一度樂觀，然而避免被美國合併的希望最終落空。一八九八年的美國總統麥金利（William McKinley; 1843─1901）推行擴張政策，通過美西戰爭控制古巴，並占領菲律賓、關島和波多黎各，同時合併了夏威夷。

一八九九年，卡優蘭妮不幸去世，夏威夷人民深切哀悼。據說她逝世當晚，人們聽見她心愛的孔雀發出哀鳴聲。葬禮上，哀悼的隊伍綿延不絕，夏威夷原住民在火炬旁流淚悼念這位年輕的公主，她為自己的子民奮戰至生命的最後一刻。

這場歷史變局中，夏威夷共和國的總統杜爾扮演關鍵性的角色。您是否耳熟這個名字？他就是以夏威夷起家的杜爾食品公司（Dole Food Company）的創始人之一。他的商業利益在這場歷史中扮演了舉足輕重的角色，改變了夏威夷的命運。

（作者為前科技部代理部長）