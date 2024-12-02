大屋頂下／回不去了 只有向前（下）這面國旗就是最大公約數

中華棒球隊贏得世界冠軍凱旋，舉行「棒球英雄．台灣尚勇」大遊行，整個台灣浸沐在喜樂與光榮之中。

有人注意到，這是數十年來僅見的非政治場合中觸目皆見青天白日滿地紅國旗的場景（不是國慶那類政治儀式場合），遊行車輛插國旗、護行摩托車隊插國旗、球員明星在禮車上揮舞國旗、街道兩旁及公司大樓裡的球迷群眾也揮舞著大大小小的國旗，觸目皆是青天白日滿地紅。

這個場景有兩個元素。一、由文化部主辦，國旗也是由文化部定點發送，可見這個旗海景觀出自文化部的規畫。二、現場的球迷群眾是自發的，但也十分自然地融入這個旗海場景，搖旗吶喊，熱情洋溢。

在此，政府主辦單位、球隊球員及球迷群眾的心情聯結及這場景的意義詮釋可謂全都投射並反映在這面國旗上。雖然，社會上對「台灣隊／中華隊」的稱謂仍有分歧，但在此際，青天白日滿地紅的國旗已是這個場景的最大公約數。

緣於奧會模式，在國際賽場頒獎台上不能展示國旗。但回到家，大家一起揮舞青天白日滿地紅的國旗。這面國旗在外頭受到屈辱，但回到家裡大多數人皆願珍惜護持。外頭的歧視是外頭的事，自己的自尊與肯定則是自己的事。

回頭看巴黎奧運，麟洋配贏得金牌，典禮奏起中華台北會員歌，但場內台灣觀眾則合唱國旗歌，「山川壯麗…青天白日滿地紅」。此中的多少辛酸及多少補償，讓多少電視機前的台灣人熱淚盈眶。

數十年來的政治分裂，使得我們在國號、國旗、國歌上皆曾有嚴重的撕裂。早年，黨外或民進黨公職人員甚至拒絕在國旗及國父遺像前宣誓就職。後來此類衝突逐漸化解，至蔡英文在國慶日展示空前巨幅的國旗，到蔡英文及賴清德唱國歌已不避諱全詞唱完（唱了吾黨所宗），以至到今日出現「棒球英雄．台灣尚勇」的大遊行在青天白日滿地紅的旗海中進行…。

當國旗成了最大公約數、國歌成了最大公約數、國號成了最大公約數，自然而然，順理成章，由形式到內涵，由名到實，中華民國也會成為最大公約數。這個遞嬗的過程似乎見證了賴清德所說的「分階段的中華民國論述」確實一直在持續體現之中（請參閱昨天本文）。

賴清德的「分階段中華民國論述」有三句話：一、團結台灣，中華民國是最大公約數。二、當前最能團結國家的就是中華民國，這是台灣幾十年來在國家認同方面累積的資產。三、為了團結台灣，分階段的中華民國論述要持續下去。

請注意，賴清德是說：「當前最能團結國家的就是中華民國，這是台灣幾十年來在國家認同方面累積的資產。」更請注意，賴清德不是說：「當前最能團結國家的就是務實台獨，這是台灣幾十年來在國家認同方面累積的資產。」

民進黨在國家認同上一直有「兩條路線的鬥爭」。一條路線是想方設法搞台獨，從中華民國是外來政權到台獨黨綱、台灣前途決議文、正常國家決議文、正名制憲、台灣地位未定論、務實台獨…在在皆在否定、汙辱、變造扭曲中華民國。但是，卻皆是作繭自縛，完全看不到出路。另一條路線則是前述賴清德所說的「分階段中華民國論述」，這條路線也明確平行存在，例如近幾年來在國號、國歌、國旗等國家符號的逐漸認同及確立，皆能看到在「分階段中華民國論述」的持續推進，而此次大遊行的旗海規畫應可視為新的例證。

奇妙的是，在賴清德宣示「中華民國是最大公約數」後，《基督教今日報》在報導賴清德參加國家祈禱早餐會的新聞時，五次稱「中華民國總統賴清德」，其中一次甚至稱「中華民國十六任總統賴清德」，這也許可視為「分階段中華民國論述」的巧合呼應。畢竟，國家祈禱早餐會也是「國家最大公約數」的營造場合，且是總統在教派紛紜中尋求自我定位及被定位的場合。

其實，我從來不相信民進黨不想從台獨的作繭自縛中脫困，而認為如果內外條件具備則民進黨不會不知必須轉型。畢竟，陳水扁說「（台獨）做不到就是做不到」，民進黨不能做台獨騙子；邱義仁更說「除非瘋子才搞台獨」，賴清德難道是台獨瘋子嗎？

大遊行中民眾護持中華民國國旗，巴黎奧運頒獎現場唱國旗歌，皆顯示支持中華民國這面國旗及中華民國這個國家仍有相當厚實的社會基礎，民進黨若不再以台獨來汙辱摧殘中華民國，則「中華民國」必然能夠成為「最大公約數」。

杯子理論：中華民國是杯，台灣是水；杯在水在，杯破水覆。

中華民國是一個憲法載體，台灣則是一塊土地及一個社群。此即一般所說，中華民國是我們的國，台灣是我們的家。這也是賴清德所說「團結台灣，中華民國是最大公約數」的應有寓意。

然而，由於民進黨搞台獨已是冰凍三尺，賴清德要跨出「中華民國是最大公約數」這一大步，想必是進退兩難，而外界亦是將信將疑。但畢竟在他的思維中也曾出現過「親中愛台」的碎片，因此也不妨想像「中華民國是最大公約數」將是賴清德所要呈現的最後拼圖。

若要「分階段的中華民國論述」持續體現，賴清德團隊當下至少可作兩件十分容易的事：一、民間有人稱青天白日滿地紅旗為「台灣的國旗」，也有人稱「中華民國國旗」，無妨。但國家通訊社中央社應依憲法稱之為「中華民國國旗」。二、民進黨黨部應懸示中華民國國旗，民進黨集會也應展現中華民國國旗，以示民進黨真正支持這面國旗就是最大公約數。賴團隊問中共：「要把中華民國擺在哪裡？」民進黨即應先自問：「能不能把中華民國國旗擺在民進黨裡？」

再者，賴清德的「分階段中華民國論述」倘要體現，中南海的回應亦是必要條件。習近平若想在兩岸建立功業有二途：A、統一，但和統不知何年何月，武統則必是國難也是國恥。B、因勢利導，協助民進黨轉型，定錨中華民國，共構兩岸和平競合。A不能強求，B的可能性遠大於A。你不武統，我不台獨，這是兩岸都做得到的。

「中華民國是最大公約數」，這是台灣想像中至高無上的政治願景，千萬不要再演成一場反反覆覆的鬧劇。讓我們在心靈上一同繼續這一場旗海大遊行，對賴清德寄以最高的期望與祝福。

（全文完）