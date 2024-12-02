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賴兩岸論述 才是自傷箭

聯合報／ 柳金財／佛光大學公共事務學系副教授、澄正書院主任（新北市）
賴清德總統出席青年論壇。記者曾吉松／攝影
賴清德總統出席青年論壇。記者曾吉松／攝影

近日賴清德總統與年輕學子演講，提出兩岸互不隸屬方是台灣自存及兩岸和平之路，並批判簽署兩岸和平協議及認同九二共識，非自救之路。對照既有政治實踐顯示，前述兩岸互不隸屬是自傷箭，和平協議及九二共識方是自救神器。賴的論述易激起大陸對台政策從融合和統轉向打獨武統。

檢視賴總統倡議「兩岸互不隸屬論」及「祖國論」，主張中華民國在一九一二年建國後為獨立的主權國家，且提出台灣主權獨立，不同於傳統追求中國國家主權及領土統一完整性；故論兩岸互不隸屬，不是單指各自擁有管轄權及治權而已，而是對主權採取分割論，倡議一九四九年中華人民共和國建國後，兩岸主權及領土分離，沒有重疊之處；台灣不是中華人民共和國的領土，不受其管轄。

賴總統也曾表述台灣不是中國的一部分，但後來更多表示台灣不是中華人民共和國的一部分。在此無異承認中國代表權由中華人民共和國代表。民進黨成立初期，自認為不介入中國代表權爭論，是協助解決國共內戰遺緒；然倡議住民自決權及台灣地位未定論，卻陷入主權未定淪為無主地之困境。

二戰後產生幾個分裂國家，分裂雙方皆以結束國家分裂為其目標，宣示其為該國之唯一合法政府，並於法理上涵蓋其實際上未能有效控制之領域，分裂雙方對其未行使有效管轄權之區域或領土仍堅稱擁有主權，有主權及領土重疊性。例如馬英九主政時，兩岸是互不承認主權、互不否認治權的對等政治實體，依憲法界定為一國兩區。

分裂國家模式中，分裂雙方皆為主權獨立國家，暫時存在兩國卻不妨礙追求國家統一。南北越及葉門以武力統一，東西德和平統一。然中共並不接受從短暫兩國邁向未來一國的統一模式，排除任何國家統合論模式，堅持一國兩制。蔡英文及賴清德則標籤化九二共識是一國兩制，邊緣化國民黨兩岸論述，且拒絕九二共識形同拒絕一國兩制，成為政治正確，框住台灣戰略思維框架。

蔡賴指鹿為馬，混淆九二共識及一國兩制。一國兩制是兩岸統一後的制度安排，九二共識是兩岸當局重啟對話的政治基礎或前提，並無涉及統一後的制度安排。賴蔡形同妖魔化主張九二共識的國民黨為中共同路人。

值得關注是，兩韓皆為聯合國會員國，均是國際普遍承認的主權國家。今年一月北韓公開放棄統一目標，將南北韓定為交戰國關係，金正恩更宣稱要刪除憲法中一切有關南北統一、民族團結等字眼，甚至將通往南韓部分鐵公路炸毀，宣稱依其憲法已把南韓列「敵對國家」。北韓此舉是否改變南北韓關係，勢必牽動區域乃至國際地緣政治風險。

此與民進黨獨派在全代會或立院修憲會議提出撤廢中華民國案、要求廢除憲法增修條文「因應國家統一前之需要」敘述頗雷同。北韓國家統一願景消褪，是否將刺激台獨分離主義飆漲，使兩岸愈加敵對，頗值關注。

一國兩制 九二共識 北韓

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