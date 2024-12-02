俄朝蜜月 陸恐養虎遺患

自從去年開始，俄羅斯與朝鮮（北韓）的戰略聯盟加強，甚至還簽署了包括軍事介入條款在內的《俄羅斯與朝鮮全面戰略合作夥伴關係條約》，俄朝進入蜜月期。今年十月北韓向俄烏前線派兵一萬二千人，據北約情報，目前北韓部隊已編入俄羅斯陸戰隊，即將展開奪回庫斯克的戰鬥。

中國與俄朝都有密切關係，卻一直對俄朝高調秀蜜月保持沉默。北京外交部發言人被外國媒體問及時一直重複同樣答案：「朝俄是兩個主權獨立國家，如何發展雙邊關係是他們自己的事」。

中國一再強調要做有擔當負責任的大國，與俄羅斯保持經貿合作的同時，卻表示要發揮斡旋俄烏衝突調人作用，這本身就是自相矛盾的。習近平十月在俄羅斯喀山舉辦的「金磚＋」領導人對話會上，針對俄烏衝突提出「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三個原則，但朝俄似乎並不買帳，仍在擴大戰事。更大問題是，如果俄羅斯向北韓提供核武器相關技術，作為派兵報酬，勢將衝擊中國長期維護的國際核不擴散體系。平壤和莫斯科抱圈取暖，在暗箱裡進行的交易，很有可能會侵犯中國的核心利益。

首先，俄朝蜜月關係可能挑起中美極限博弈。二○二三年舊金山ＡＰＥＣ會議期間，中美元首會晤，當時習近平強調「中美兩國要停止你輸我贏的零和博弈」。但俄朝軍事合作可能進一步加劇韓半島乃至印太地區的軍事對抗，難免會將中國拖入渾水。

第二，北韓和俄羅斯的交易，可能會對中國造成無法控制的核威脅；金正恩將千方百計從俄羅斯獲取核技術，以威懾韓美兩國。金正恩在去年九月最高人民會議和今年九月北韓政權成立紀念日的演講中再次強調，將幾何級數般地增加核彈頭，這顯然超出了此前北韓主張的「自衛性核遏制力」水平。中國真相信北韓的核力量將來不會瞄向中國嗎？

第三，金正恩正沉浸在俄羅斯支持的喜悅之中，將進一步陷入只要掌握核武器，就能勝券在握、穩保政權的錯覺，這註定會加大北韓體制的不穩定性。與通過改革開放實現經濟發展的中國不同，北韓對待改革開放總是搖擺不定，最近更是勒緊了市場的褲帶，將所有的經費和心思都花在核開發之上。如果北韓體制突發危機，那麼必將波及韓半島周邊國家，與北韓接壤的中國東北三省恐遭受最直接的損失，社會與經濟將陷入混亂的泥淖之中。

俄朝蜜月的陰影也將籠罩中國。中國成語有「養虎遺患」一詞，目前中國可能認為與俄朝的蜜月關係是潛在的友好結盟，但最終還需反思，是否在豢養反噬自己的「虎子」？