大屋頂下／回不去了 只有向前（上）賴清德的分階段中華民國論

賴清德出訪前，在民進黨中常會突然冒出一句：「團結台灣，中華民國是最大公約數。」

他並宣示：「為了團結台灣，分階段的中華民國論述要持續下去…當前最能團結國家的就是中華民國，這是台灣幾十年來在國家認同方面累積的資產。」

賴清德解釋說，「分階段的中華民國論述」，是經過蔣經國的「我是台灣人，也是中國人」，李登輝的「中華民國在台灣」，陳水扁的「中華民國是台灣」及蔡英文的「中華民國台灣是最大公約數」幾個階段而來，他自己最新的主張則是「中華民國是最大公約數」，且宣示要將「中華民國論述」分階段地持續下去。

這是一個石破天驚的論述跳躍，可謂邁出了「分階段／里程碑」式的一大步。

然而，賴清德的此一新表述，卻幾乎沒有引起什麼反應。綠營未見大反彈也未見大附和，藍營則嗤之以鼻視為又是一句謊話。如此重大的論述跳躍，外界似乎覺得不知所云，亦不可置信，到底是玩真的玩假的？

然而，一言既出，駟馬難追。賴清德自己必須嚴肅面對這個「要持續下去的分階段的中華民國論述」，認清自己以前是怎麼說的，未來又該怎麼說，此後又應如何在「中華民國是最大公約數」的主體架構上，重新建立起「國家認同／兩岸關係」的表述體系。

賴清德應當警覺：此言既出，回不去了，只有向前。

先說回不去了。十一月廿四日《大屋頂下》指出，在賴清德公開確認自己是「第十六任中華民國總統」，及「中華民國源自辛亥革命」，如今又宣示「分階段的中華民國論述要持續下去」後，整個台獨理論在邏輯上及事實上已被他完全顛覆推翻。被他否定的台獨脊梁理論包括：

中華民國是外來政權／中華民國是流亡政府／台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國／中國東亞化／台灣南島化／中華民國憲法是災難／台灣地位未定論／台獨黨綱／台灣前途決議文／正名制憲／務實台獨。等等。

試問：當賴清德確認「中華民國是最大公約數」後，他還能回到上述任何一種台獨論述嗎？比如，還能附隨西方去支持聯合國二七五八號決議的所謂台灣地位未定論嗎？

賴清德回不去了。回去，是鬧劇更是悲劇。

再說只有向前。亦即，「分階段的中華民國論述」將如何持續體現？

中華民國憲法還是災難嗎？／要不要回到憲法一中、一國兩區？／應不應檢討「中國東亞化、台灣南島化」的歷史課綱？／要不要面對中華民族？／台灣人的主體是不是唐山人、河洛人、漢人、中國人？／要不要承認中華民國光復台灣的歷史事實？／是否應功過並陳，重新定位蔣介石、蔣經國？／要不要回到「一中各表」的九二共識？／要不要與中共爭取孫中山思想的傳承地位？／要不要重申「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務」？等等。

總之，如果賴清德確定了「中華民國是最大公約數」，他就應當努力對已被台獨汙辱摧殘成「黑屋子裡糟老頭」的中華民國（韓國瑜語），進行療傷止痛，回復到在法理、民族、歷史、文化及情感上的「原真中華民國」，使中華民國恢復自尊、自信及光榮感、使命感，如此才可能使「分階段的中華民國論述」得以「持續下去」，並產生能量。因為，愈「中華」，「民國」愈有力量。

因此，賴清德只有向前，將「分階段的中華民國論述」持續體現。如果他仍在中華民國與台獨之間反反覆覆，必將搞到無地自容。

賴清德必須警覺，其實有許多勢力並不希望他將「中華民國論述持續下去」。例如：深獨自然不希望，但他們已無社會支持因而無力反抗賴清德的轉向。藍營的主流觀點也未必希望賴清德轉向，而將賴清德的轉向一概說成騙術。但也有部分藍營人士具大局思維，樂見賴清德轉向。再者，中共在戰略上雖然希望賴清德轉彎，但在戰術上甚至不容賴清德轉向，而將賴的言語顛倒皆視為「台獨怪談」，欲將賴困死在台獨的作繭自縛之中，不容他翻身，此即「用台獨困死台獨」。

因此，賴清德就更應嚴肅面對他自己發動的「分階段中華民國論述／中華民國是最大公約數」這個重大的論述跳躍。過河卒子，回不去了，只有向前。

其實，中華民國非但是團結台灣的最大公約數，也是台美中三邊關係的最大公約數，且中華民國是台灣在三邊關係中唯一能夠操之在我的生命憑藉。

先談對美國。台灣須靠美國「保護」，但輕重深淺大多操之在美。而中華民國就是最佳的國防方案，中華民國憲法就是兩岸和平協議，這卻是操之在我，不必操之在美，尤其台灣不能為了討好美國抗中而以玩弄台獨來諂媚美國。

何況，美國並不支持搞台獨。美國的兩岸方案是「一中政策／反對任何一方片面改變現狀／不支持台獨／以和平方法化解兩岸政治分歧」。歸結這四句話，就是「維持中華民國」。因此，不改變中華民國的體制，就是台美的最大公約數。

再談對中共。賴清德團隊一直強調，希望中共「正視中華民國存在的事實」，並問中共「要把中華民國擺在哪裡？」那麼就應自己先站穩「中華民國」的立場。因為，是否站穩中華民國，是否搞台獨，不是操之在中共，而是操之在賴清德。

同理，賴團隊又對習近平是否在拜習會中指名道姓說賴清德是台獨而表示異議，但賴清德是否搞台獨卻是他自己應當心知肚明，而並非操之在習近平。

只要賴清德將「分階段的中華民國論述」持續體現，不搞台獨，兩岸的猜疑與敵意必可大幅降低，台灣就不必長期處於與十四億中國人仇恨敵對的狀態，即能「定錨中華民國，共構和平競合」，此亦操之在我。因此，中華民國也是兩岸的最大公約數。

明年是中華民國抗戰勝利八十周年、中華民國光復台灣八十周年，也是孫中山逝世一百周年。賴清德應在「大屋頂中國／大屋頂中華」的概念下，將「中華民國源自孫中山辛亥革命」到「中華民國光復台灣」的「中華民國論述」聯結起來，持續體現其「中華民國是最大公約數」的巨觀架構，操之在我，尾巴搖狗，引領發展台美中三邊關係。

是的，「分階段的中華民國論述要持續下去」，一步一步分階段地向中華民國靠攏並重疊。賴清德回不去了，只有向前。

（明日續）