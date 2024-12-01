星期透視／賴出訪陸必軍演？鬥而不破是關鍵

賴清德總統就任半年後，昨日首次出訪南太三友邦。我國安官員藉由路透再度釋放訊息，認為北京可能利用賴總統出訪友邦與過境美國為藉口，在台灣附近進行「聯合利劍—二○二四C」軍演。國安官員認為，北京藉軍演測試未來川普政府的底線。由於在賴清德國慶演說前，國安人士也曾預告北京將會在演說後舉行「聯合利劍—二○二四B」軍演。是以，此次賴總統的出訪北京是否會舉行「聯合利劍—二○二四C」升高台海緊張；甚而影響到十二月中旬在台北舉辦的「雙城論壇」？自然備受關注。

個人認為，雖然賴總統五二○演說與雙十演說後，北京分別舉行「聯合立劍—二○二四Ａ與B」軍演，並且配合文攻、外交打壓、經貿制裁、法律懲獨等複合型施壓，都屬預期內。但針對賴總統首次出訪過境美國本土外的夏威夷與關島，北京如果真的動用大規模的「聯合利劍—二○二四C」軍演，其實機率並不高。原因如下。

首先，相較陳水扁於兩千年八月十三日首次出訪中美洲過境美國洛杉磯；馬英九於二○○八年八月十一日出訪中南美洲去回過境洛杉磯與舊金山；蔡英文於二○一六年六月廿四日前往中南美去回過境邁阿密與洛杉磯。此次賴總統出訪不僅創下兩千年總統就任後最晚出訪的特例，也未如過去三位總統首次出訪都選擇中南美洲，並過境美國本土慣例。賴總統首次出訪選擇南太平洋友邦，並在美國本土以外的外島過境，應屬美中台都有意進行風險管控，無意升高台海緊張。

其次，從兩次的聯合利劍軍演，北京在軍事上與海警灰色地帶的威懾，都採取逐步加大力度方式，如果有聯合利劍C自然力度必然不能遜於B。此次過境夏威夷與關島（應無如紐約等有美國重要政要、重要國會議員與智庫），北京如果加大力度，猶如大砲打小鳥，則明年賴總統藉由訪問中南美洲友邦過境美國本土重要城市，北京必然要更加大力度進行軍演，不斷加碼的對台軍事威懾，必然更加引發台海的緊繃與對立，這也將讓北京的對台戰略縱深與台灣在野黨派爭取選票受到雙重制約。

最後，如果北京針對賴總統此次過境美國外島深表不滿，欲採進一步軍演施壓，在時間的選擇如果不是在賴總統十二月六日返台前，首次藉由軍演干擾賴總統返國行程（可能高度引爆衝突風險），而是如我國安人士研判係在賴總統順利返國後才舉行，則不僅不容易得到預期效果，也必將影響到十二月九日到十日在廈門舉行的「兩岸企業家峰會」，與十二月中旬在台北舉辦的台北上海「雙城論壇」。

個人認為，北京有可能藉此次賴總統首次出訪並過境美國外島採取必要作為，藉此與川普政府在涉台議題上明確底線，防微杜漸與管控衝突；另一方面，鑑於川普上台後雖可能加大抗中力度，但川普對主要貿易夥伴（也是盟邦）上採取加增關稅的保護主義，在軍事盟邦上要求「付費方能保護論」，北京也認為川普欲如拜登透過與盟邦合作，共同在軍事上、科技上、貿易上進行「天下圍中」必將難以長久。

因此，北京爭取更長戰略機遇期與秉持「鬥而不破」主旋律，不僅適用對美也適用對台。既然「鬥而不破」為美中台共同底線，當前兩岸關係固然挑戰多於機遇，但雙方仍應抓住任何可堆疊善意的機遇。

（作者為淡江大學兩岸關係中心主任）