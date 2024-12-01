美國前總統歐巴馬在擔任伊利諾州州參議員時，曾於二○○○年該州第一選區的民主黨初選，挑戰現任眾議員受挫。當時他的感受有如一個自信滿滿的年輕人，在追尋他政治理想過程中、想要更上一層樓時，卻未獲得選民的認同。歐巴馬開始懷疑自己所選擇的道路是否正確。他表示能夠想像演員或是運動員的類似感受，就是在經過多年對其夢想的執著、多年在試鏡與試鏡間忙著餐廳靠著端盤子等待角色的來臨、或是在小聯盟不斷有安打表現，卻未獲得來自大聯盟的一通電話，而終於認識到她／他靠著自己的天賦或運氣，已經走到努力所能夠達到的天花板，必須要認真面對是否該務實地找一份可以養家活口的固定工作。

畢竟千萬人中沒有幾個能夠獲得有份量的演出機會，在小聯盟打混多年也有極高比例的運動員無法上到大聯盟。如果你真的有演員夢，不可能滿足於沒有台詞的臨演。如果你真希望上大聯盟，在小聯盟的年資反而成為你天賦極限的印證。這一個在夢想與現實間的抉擇，是我經常問學生的問題。雖然大部分大學生在畢業前夕都不見得知道未來的道路，但總有一部分是有夢想的。我問他們在夢想尚未實現時，到了什麼年紀就必須放棄。我獲得的答案有卅歲的，也有卅五歲的，很少有四十歲的。換句話說，這些年輕學子若是有夢想，至少願意在四十歲前大膽追求、嘗試付出努力。

導演李安在卅歲那年拿到紐約大學藝術創作碩士學位，雖然已展現出他的編導才華，卻有整整六年時間，沒有獲得任何工作的機會，只能在家中照顧孩子，讓妻子專心完成博士學位。他曾想放棄拍電影，到社區大學選讀電腦課程，但因為太太的理解與鼓勵，才讓他持續尋求夢想，終於在卅五歲時靠著《推手》及《囍宴》兩個劇本嶄露頭角，逐漸成為國際知名導演與奧斯卡金像獎得主，及台灣之光、華人的驕傲。

這次中華隊獲得世界棒球十二強賽的冠軍，舉國歡騰，國人對球員精彩的表現及教練們適當的調度，都留下深刻的印象。但也有人指出英雄不單是螢光幕前帥氣的球員與教練們，還包括默默負責情蒐的團隊。粉專「扛布者—為紡織而活的男子」也分享情資團隊中徐樂追逐棒球夢的故事。

畢業於美國大學、專攻建築，也曾在專業上有所表現，徐樂卻無法忘情於棒球。他並不是科班出身的棒球選手，儘管起步很晚，但憑著對棒球的熱愛，靠著一些天賦及努力地自主訓練，也像演員般的希望被選上職棒。雖然最終事與願違，卻仍然能夠在棒球界找到自己的利基，父母親的開明及對孩子的信心，值得肯定。

徐樂對美國棒球科技相當熟悉，認為現代棒球比賽中情資蒐集已成訓練外，贏球的重要配套措施，其鷹眼（Trackman）體系對球速、球的旋轉、及進壘角度等好球帶與擊球仰角初速的資訊的採集及分析，讓美國棒球比賽與高科技密不可分。徐樂創立了台灣的Trackman—灼見運動數據公司，將這些攝影與分析的技術引進，對這次中華隊奪冠做出不可抹滅的貢獻。

歐巴馬並沒有停在政治的小聯盟，後續他從伊利諾州州參議員進軍政治大聯盟的聯邦參議員，最終並成為美國總統，獲得政治競爭的最高榮譽。徐樂雖然沒有成為棒球選手，卻能夠以另一種身分獲得肯定。既然談到棒球，導演李安和他的妻子是在美國賓州威廉波特看少棒時結識的，看來棒球的夢與故事還真說不完。

（作者為政大國關中心兼任研究員）