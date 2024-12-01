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重訂家長管教分際 教師法殷鑑不遠

聯合報／ 徐式寬／大學教授（台北市）
行政院會拍板民法1085條修正草案，將現行條文中「父母得於必要範圍內懲戒其子女」的「懲戒」二字刪除，引起家長團體反彈。圖／國教盟提供
行政院會拍板民法1085條修正草案，將現行條文中「父母得於必要範圍內懲戒其子女」的「懲戒」二字刪除，引起家長團體反彈。圖／國教盟提供

行政院院會通過草案，刪除民法第一○八五條「父母得於必要範圍內懲戒其子女」等文字，改為「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為。」移除了父母懲戒子女的權利與義務。

民進黨立委林月琴表示，為符合聯合國兒童權利公約精神，且為避免遭誤用或作為暴力行為藉口，因此應該要廢除，如日本、韓國也已拿掉懲戒權。衛福部保護司長張秀鴛則表示，每年四至五萬件兒少保護通報案件中，約一萬件與父母管教有關，且近三年通報案件連續上升。

不過，在急切修法以符合聯合國公約精神前，可能要先慎思我國的社會樣態。過去三年，歷經疫情肆虐，除少數產業外，百業蕭條、無業低薪者多；疫情之後，又受到通膨侵襲，房價飆升、電費物價齊漲。這些都是政府缺乏作為的苦果，結果要由廣大的父母親承受。國內外研究指出，疫情期間家暴量陡增且影響最大的正是弱勢家庭。

根據藍佩嘉教授在《拚教養》書中的研究，社經地位較低的父母，採用嚴厲的管教方式的可能性更高。那麼，在貿然修法前，衛福部是否有調查分析過去三年來兒少保護事件量增加的家長背景，並提交給行政院作完整評估？是否有可能在修法後，影響最大的就是原本就承受社會政治經濟最大的苦果，無法將小孩送到私校，或將小孩周末行程排滿補習班的家長？或是因為自己或家人病痛纏身、無心無力兼顧小孩學業生活，致使孩子沉迷網路或受到外界吸引的家長？

更不用說，五年前才修改的教師法，殷鑑不遠。當時就是依據聯合國兒童公約精神，把禁止霸凌學生放入教師法中，違法教師嚴重會喪失教職。本次也是如法炮製，如果嚴重就會喪失親職。那麼五年來，校園是否有變得更友善、安全？答案可能是否定的。新版教師法通過後，學生告老師、家長告學校教師的案子，在各縣市急速增加，讓教師人人自危。在割喉案發生後，教育部才匆忙再修正學校訂定教師輔導輔導與管教學生辦法，放寬教師的管教權。

在配套措施上，張秀鴛司長說，兒少案件多與兒少具身心發展困難、或家庭過度使用3C有關；保護司副司長郭彩榕則指出，但像是沒收手機這種類型，可能連暴力都構不成。連政府都搞不清楚阻止兒童使用手機是否傷害子女身心，要求全台父母都不要觸法是否太過為難？若希望製作「正向教養手冊」等文宣資料就能提供家長教養心法與策略，那麼法務部未來可能會更加忙碌。

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