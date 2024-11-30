漠視常民文化 瑠公圳文資拉警報

文化資產包含著有形文資載體以及承載著活的傳承與反思，之所以必須被保存，是為了讓後人能直面土地的過去，不失根漂泊；然而在台灣被指定的文化資產，即使民主化後，卻仍依附於統治者及開發商的喜好，成為資本與政黨意識形態宣傳的工具。例如台北刑務所成為商業吹捧的景點，失去其過往殖民與白恐歷史下的記憶；又如中正紀念堂儼然成為各政黨競逐意識形態的場域。然而，在台灣四百年史中，「常民文化」卻始終是被漠視的。

常民文化資產代表活的文化資產，能從文資中見證在地過往的聚落型態以及產業的發展脈絡，即使在現今社會的快速轉變中，仍可找到過去遺留的痕跡，由其後代、社群傳承至今的記憶、生活方式與習慣；讓現今社會中能有對生活有不同的想像，並找到與土地彼此尊重與環境共存的互動方式。

近期公民團體為了保留瑠公圳圳頭段及最後一間百年老宅（蔡宅）而奔走，令人遺憾的是，目前蔡宅正遭受建商強拆威脅，瑠公圳周邊也面臨高度開發的命運，這正是常民文資所面臨的困境。過去文資審議大會的經驗多是官方友好委員，且審議內容僅針對建築形式，並未完整就歷史脈絡及重要性去做釐清，造成官方篩選好看的，可以成為咖啡廳的文資保存，或是得以彰顯各黨政權的文資，讓文資本身失去其傳承在地故事的意義。

日治時期於瑠公圳圳頭，在新店驛及萬新鐵路消失的現今，該處僅只剩蔡宅得以指認相對位置，經蔡宅屋主口述，蔡宅圍牆後方即為萬新鐵路倉庫及戶外儲存場，儲存場上經常堆置著許多煤礦及相思樹，孩子們常在相思木柴上攀爬，而萬新鐵路正是代表著新店煤業與林業之濫觴，由蔡宅可窺知一二。

在蔡宅正面即為瑠公圳，在過去瑠公圳沿岸栽植許多樟樹以保水定土，婦女們常聚此洗衣，蔡宅門前之百年樟樹正可呼應。屋主又說他外婆以前會在碧潭看著帆船比賽，當時火車擠得滿滿滿，而且多是外國人，可知當時碧潭水上活動興盛，甚至更多的故事都是從這座老宅開始講起，這正是常民文資的傳承；瑠公圳圳頭僅剩蔡宅及其屋主可講述新店的故事，與瑠公圳沿岸與萬新鐵路之起始更是無法分割。

日治時期興建的蔡宅，正是蔡金木先生為了給當地勞工有個臨時住所、讓至新店打拚之林業與礦業工人能安身立命而興建，並與當時水利組合一起維護瑠公圳邊坡；蔡宅代表著當時勞動與產業的多重文化，以此讓後人能了解當時林業與礦業的發展是勞工間如何互助，如何在艱苦的勞動環境下帶動產業發展，這不就是我們能享受今日經濟果實的根本？

蔡宅目前正面臨當地建商迫遷危機，建商從瑠公水利會（現為農田水利署瑠公管理處）取得土地，並逼迫百年老宅與屋主遷離，為了後續的房地產開發，讓瑠公圳岸邊未來只剩高樓和高房價。

瑠公圳圳頭僅存的蔡宅作為當地唯一活的文化資產，正是新店過去生活與產業緊密的結合的見證，也可讓後人能明白這些房地產炒作背後，人們如何與水共存，勞動者如何互助並撐起產業。

瑠公圳文化景觀必須整體帶狀被保留，在此肯定新北市政府迅速進行文資現勘，並呼籲不要像農田水利署出賣自身文資，失去過往發展的根本，而是讓瑠公圳最初的記憶能被保留，正視常民文資價值，才能讓生活與產業的根被留下，儘速依文資法登錄文化景觀。