身心調適假處理霸凌 是緣木求魚

勞動部的職場霸凌風暴發生迄今，執政黨荒腔走板。換了一位不熟悉勞權相關事務的新勞長，希望能藉此轉移民怒，可惜一上任就要屬下周末加班幫他準備備詢資料。還未解決勞動部職場霸凌風暴，反倒引發新風暴。這就是民進黨的處理危機模式：打爛仗、打嘴砲，爭功諉過，全然不是在解決問題，真相如何就是看不到。

沒想到，賴總統此時還拋出了「身心調適假」議題，在總統府健康台灣推動委員會第二次會議中，賴總統指示應增設政院層級的專責通報平台，並偕同考試院研議推動強化反職場霸凌規範及配套措施。看來煞有介事，就不敢還原霸凌事件真相，沒有真相，所有相關的提議就是繞著暴風圈在走，根本無法化解危機。

首先，這場霸凌風暴是組織結構出了問題，謝宜容所作所為反映出民進黨執政八年多來， 除勞動部還有其他部會出現的組織官箴腐敗亂象，當中還有多少個未爆彈存在？執政黨不面對，只會用鋸箭式來處理，根早就爛掉，當然不可能化解危機！

其次，執政就是要解決民眾的困境，造福全民。可是賴政府上台迄今有哪個政策是在為國為民？光是一個開放大陸客觀光，就被反中意識形態把業者的生機卡死！陸生應馬英九前總統之邀來台交流，綠營側翼就說「對方來統戰」，連參觀中山女中都要擔心「學生心智未成熟」。

來台觀光人數腰斬，應負責的政務官不用承擔責任，有事卻要基層來負責！多年來民進黨的政務官有任何重大失政或失職都沒事，倒楣的還是事務官與基層公僕，這就是結構性的霸凌。

還有，所謂「身心調適假」，賴團隊可知在大學實施的效果？問問教育部就知道！再說，這個假涉及個人隱私，極易被冠上「身心失調」貼上標籤，很多人寧可請病假事假去看身心科。更何況准假權又在長官，長官若無視屬下的身心健康，或長官自己就有相關病症卻無病識感或…，會准這個假嗎？再說，醫護與身心輔導機制是否有相關配套，以便幫助身心正在受到困擾的公職人員呢？

結束生命是很重大與關鍵的抉擇，若不是遇到困擾與不確定造成身心上的不安，誰會想用自己的生命來做「諫言」呢？一個職場霸凌風暴，就把民進黨所有結構性與根本性問題一一掀開，只是，迄今還不敢面對事實、不敢還原真相的賴政府，光想用大內宣或「身心調適假」 來處理危機， 真是緣木求魚啊！

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線