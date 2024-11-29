張忠謀、護國神山、台灣貢獻

三、事業的成功就是半導體產業的縮影

比爾．蓋茲是十九歲創辦微軟；賈伯斯是二十一歲創辦蘋果公司；黃仁勳則是三十歲創辦輝達。這些當今世上知名科技公司的創辦人，都是在年輕時創建了一流企業，但台積電這家處處得到稱讚的公司，卻是張忠謀在他五十六歲時才創立。創辦初期，那是一九八○年中後期，台灣在很多方面，人才、技術、資金等都是欠缺的。

《張忠謀自傳：下冊一九六四—二○一八》，第一部分寫他回到德州儀器公司生涯（一九五八—一九八三），一路攀峰登頂，做到當時華人在美最高位階的集團副總裁，但是此一職服務至一九八三年，已「債還、緣盡」，就是無法升到一步之遙的「總裁」，終於提出辭呈分手（下冊圖片頁第五頁）。在德儀工作二十五年的經驗，使他累積了對半導體業的專業洞見，專業晶圓代工的創新模式也在他胸中逐漸醞釀成形，以後的歲月證明了德儀之「失」，創造了台灣之「得」。

四年後（一九八七）台積電在台灣創立。對許多人來說可能正在盤算著退休，他之所以接受這項挑戰，正是因為他前半生，投身於美國半導體業，才有信心來籌組他心中所想的「台積電計畫」。用當前流行的解釋，張忠謀的忍耐正反映出東方人的韌性。

新書中三分之二的篇幅（從十四章起）有條不紊地談及台積電在台灣三十餘年奮鬥的經歷，其中有些決策影響台灣及國外，有些影響當前及未來。

作者十分細心地在詞彙中記述那些中外重要人名及職稱。台積電相關的中文人物在書中依次列舉十位：李國鼎、孫運璿、方賢齊、潘文淵、徐賢修、俞國華、陳履安、胡定華、史欽泰、曾繁城，此外，有三位外籍總經理。另有一些重要的參與者，如蔡力行、劉德音、魏哲家等等的貢獻，讀者就必須在書中尋找解答。

回想一九八五年，台灣在各種條件缺乏下，居然能邀請到美國大企業中極高職位的華人科技專家來台工作。台美之間不僅有物質條件、生活水準的差異，更包括法令規定、工作態度、技術水準、人情世故等的適應。

幸有先接任工研院院長的安排（一九八五—一九八八），逐漸適應台灣的工作方式及職場文化，接著就是緊湊的一九八五年籌辦台積電，一九八七年台積電開始營運，並擔任董事長。

一旦主持台積電，張董事長的專業才華立刻顯現：優先次序一清二楚要奠定三塊基石：技術領先、製造優越、客戶信任。相關人事安排，國內外市場情勢的判斷，同業間的競爭等等，都能在「無私」的大原則逐一釐清，等待更恰當的時機。正如他書中所寫：「台積電並非一帆風順，我也經歷了不少酸甜苦辣。」

四、首位聞名全球在台灣創業的高科技企業家

張忠謀曾經說過「沒有李國鼎，就沒有台積電」，自一九八五年前後受到多位首長力邀，決定來台後，持續得到李國鼎、孫運璿等首長多方面協助，三十多年以台積電在國際上的表現，已使台灣得到豐富的回饋。他甚至謙虛地說：「我必須承認，沒有政府的投資和協助，我辦不起來台積電。」如今他已是九三高齡，仍為台灣在全球化中爭取更多的國際支持與能見度。

「六十歲以前的十年，我從三個職位上辭職—德儀、通用、工研院。辭職就是認輸！三次辭職後，我認為已經退無可退，而必須堅強自己的鬥志。其實我六十至八十五歲這時段的困難和阻力也不少，但我不再認輸，不再放棄。」（「下冊」第十九章〈篳路藍縷〉）

當張忠謀已被公認地尊稱為「半導體教父」時，他一字一句親筆撰述的自傳，海內外讀者都會從他的中文文采、豐富難得的經歷，以及坦率直言的態度，得到借鏡與啟發。他一生在事業所展現的，就是他那歷練出的遠見、決策果斷的自信、從不間斷的學習，以及與生俱來追求頂尖的潛能。

在他的思維裡，不只是要「追求」第一，而是要切實地「獲得」第一，以及「保持」第一。從一九八七年創立台積電，至二○一八年退休，三十年來營收成長八千五百四十八倍；創立第二年即開始獲利，至二○一八年營業淨利成長兩千五百四十二倍。在二○二○年他九十大壽宴會的致詞中，大意是說：「台積電的專業技術，已經超過九十分，但還要再進步，使別人永遠趕不上。」二○二二年台積電的營收總額已突破七百五十八億美元、淨利總額將近三百七十六億美元、全球員工人數也來到七萬三千人，目前股票市值更是高達全球第八名。

在大事年表中所列舉史丹佛電機工程博士、八項榮譽博士、七次代表總統參加ＡＰＥＣ會議，及各種專業獎項、講座、畢業典禮等致詞，更是為數眾多。張忠謀變成了台灣、美國、大陸三地共同的驕傲！

五、更有「愛情的歸宿」

他曾說：「我自美國來台灣，赴了『與命運的約會』」，那麼我們要補加另外出現了一個重大的收穫：在創辦台積電的同時也得到了「愛情的歸宿」。

二○○一年一月Morris與Sophie在加州，兩位結成終身伴侶，變成了彼此最大的精神支柱。Sophie除了自己是一位出色的作家，其中深受歡迎的兩本書是：《真心》（二○○二）、《畫架上的進行式》（二○一○）；也是一位出色的畫家（曾在香港蘇富比義賣），更是熱心公益，是台積電慈善及志工事業的負責人。

記得二○○二年四月《張忠謀自傳：上冊 一九三一—一九六四》在北京簡體字出版，他與夫人應邀赴北大出席新書發表會，下午一場是對經濟學家，晚上是對北大管理學院師生們。七時許演講廳已擠滿了學生，當我介紹今天主講者張忠謀博士，宣布一個現場觀眾想不到的題目：「終身學習」，下面一片驚訝之聲。他們也許都在想一定會是討論當今世界上最進步的科技。四十分鐘的演講，深深地感動了年輕的北大學生，使他們感受到讀書與知識的重要，以及它的貢獻及造福人類。講後第一位站起來發言的是夫人Sophie，我邀請她走到前面講話，她說：「我的先生不喜歡應酬，喜歡下班後在家裡用簡單清爽的晚餐。餐後他就去到他的書房逗留兩、三個小時，這是他一天輕鬆愉快的時刻。他閱讀，他聽音樂，他寫文章，如果他看到陌生的中文字或英文字，他會查字典……他擁有科技腦，他也擁有人文心。」她的解釋贏得了滿場掌聲。

一個偉大的企業家，最大的貢獻，不是令人聯想到他巨大的財富，而是他能謹慎思考，做出勇敢的改革，尤其是在事業波折中所展現的堅持與原則。

江浙的文風孕育了少年張忠謀對文學的嚮往；美國名校的洗禮與一流企業的競爭，鼓舞他要做「人上人」；一九八○年中來到相對陌生的台灣，投入半導體，奮身一搏，終於石破天驚，稱雄世界。

在全球化浪潮失勢、地緣政治抬頭中，大家看到了融合東西方的人文與科技的新三贏：張忠謀．護國神山．台灣貢獻。