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桃機「黃巾之亂」 霸凌亂政縮影

聯合報／ 李志偉／自由業（新北市）

近日中華棒球隊歸國後的「黃巾之亂」引發社會關注，焦點不只是球隊的勝利，而是機場免稅店董事長帶領員工與球員合影的爭議。當球迷們對免稅店的行為提出強烈批評時，風波迅速發酵，也將焦點轉向政府部門安排接機相關事宜的問題。

事件起因於隊員返國時，采盟免稅店員工擠進接機人群拍照，並與球員合影。這一脫序行為立即引發網友的憤怒，指控采盟炒作，利用球隊的回國事件做商業宣傳。

特勤中心副指揮官李慶然透露，采盟的行為經體育署和副總統辦公室同意，這一表態讓人質疑，是否在政府授意下，采盟才敢如此操作？若是屬實，那麼此次風波恐不僅只是商業炒作。

其中值得關注的是，交通部長事後要求桃機檢討，將焦點轉向事後的處置，卻忽視了事件背後的授權問題。就如同近日延燒的勞動部霸凌事件，政府部門調查報告避重就輕的處理方式極其相似。甚至還傳出勞動部新任部長洪申翰上任後要求周六、日開會，讓員工連上七日班還不得對外承認，這反映出政府在面對批評時的處理方式往往流於表面，卻閃避問題發生的根本原因。

「黃巾之亂」的根源，不僅僅是采盟的不當行為，還涉及政府部門的失職與默許。在這場風波中，企業與政府部門的「合作與默契」亦揭示了台灣社會中權力結構的不透明與不公平。

總結來說，這場風波反映了台灣當前社會治理中的問題，即政府過於依賴權力、忽視民意，對民間的質疑採取迂迴敷衍的回應，未來勢必逐漸失去民眾的信任。

交通部長 勞動部 權力

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