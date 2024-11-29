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兩岸再跌宕都須文教交流

聯合報／ 周祝瑛／政大退休教授（台北市）

暌違已久的兩岸大學生交流，在馬英九基金會的努力下，終於第二次邀訪大陸四十位大學師生，包括奧運金牌得主馬龍與楊倩來台訪問九日，首站便來到筆者當年的母校中山女中交流，令人格外欣喜！

由於新冠疫情與台灣政黨輪替等因素，近年來兩岸關係急遽變化，導致許多原先在台求學與交流的大陸學生人數大幅下降。遺憾的是，二○二○年春，大陸教育主管單位宣布暫停大陸各地與各學歷層級畢業生赴台升學，讓好不容易才建立起來的兩岸文教交流大幅倒退，不但台灣的許多大學校園很難再見到兩岸學生共同上課、相互切磋的情景，連雙方原本熱絡的學術交流也從此困難重重。原本是大陸文科學生於境外升大學、讀研究所首選的台灣各大學，如今受歡迎的地位已拱手讓給港澳；繼二○一九年中止陸客來台後，近二十年來好不容易建立起的兩岸文教交流因此畫下休止符，也影響大陸對台高教的觀感，增添台灣日後在對岸招生的困難度，令人惋惜。

綜觀世界各地的文教交流，原本就很容易受到社會重大事件的影響，必須小心因應。例如，二○○一年美國發生九一一事件後，在美的中東學生受到搜索與限制，伊朗學生無法自母國銀行匯款付學費。二○一六年川普上台後推動的華裔美籍學者身家調查，影響中美文教交流甚巨。

只是，如同美國著名的「族群接觸假設」等學說，不同族群之間如能不斷接觸與交流，可減少偏見與誤解，增進了解及接納度，發展長久的友誼關係。美國前駐蘇聯外交官耶魯瑞奇曼以美、蘇冷戰期間的外交關係為例，歸納出衝突國家及地區，如能持續長期的文教及學術交流合作，雖然表面上看似耗時費力，卻能產生深遠的影響，改變美蘇領導階層與人民對彼此的想法，這是最終促成結束雙方敵對關係的關鍵因素之一。前哈佛大學教授約瑟夫・奈伊更提出，在各國武力科技等硬實力競賽中，還有更重要的軟實力值得發展，加深本身文化資產的交流活動，吸引他國前來交流互動。

因此，無論兩岸關係如何跌宕起伏，鼓勵兩岸青年學子的交流與合作，不僅可促進雙方年輕人的了解和良性互動，更能發揮彼此高等教育互補的效果，及充實台灣高教生源，提升雙方教育品質的機會，期望兩岸青年學子的交流持續不墜！

美國 關係 馬英九

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