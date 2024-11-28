張忠謀、護國神山、台灣貢獻

一、十七年前手訂「邁向世界級的九條鐵律」

半導體功臣張忠謀的一生（一九三一—），是一場二十一世紀人人可以置身其中的科技與智慧盛宴。

《晶片戰爭》作者克里斯．米勒（Chris Miller）曾在二○二三年三月十六日與張忠謀對談時表示：「如果只選一個人代表半導體，那就是張忠謀。他的人生故事是整個半導體產業的縮影。」

《華爾街日報》專欄作家柯恩（Ben Cohen）於二○二四年三月廿九日刊文指出：「張忠謀專業晶圓代工的創新商業模式改變了產業結構，是推動全球最重要技術發展的重要人物。」

這些讚詞的根源，實質上證實了二○○七年張忠謀在上海發表的演講。他提出了要想成為「世界級」企業，就要做到「九個」條件。

回想十七年前十一月廿三日，全球華人企業家聚集在上海浦東，參加《遠見雜誌》主辦的第五屆「全球華人企業領袖峰會」。時任台積電董事長的張忠謀，在當時兩岸直航未通前，一清早從台北獨自出發，香港轉機，傍晚才趕到，剛好趕上大會頒贈他的「終身成就獎」，會後他要獨自在黃浦江沉思散步，回憶一家人曾在上海團聚的情景（上冊圖片頁第四頁）。這裡也是他父親事業發展之地。

次日上午，張董事長以「打造世界級企業」為題，發表重要演說。我做主持人，小他五歲，童年也在上海長大，聽完演講，禁不住有了淚影與共鳴。

我曾多次在以後的文章中引述那篇條理清晰、充滿前瞻性的講詞。隨著時間及台積電領導地位的突出，不斷傳播，已被形容為是張忠謀手訂的台積電「九條鐵律」。「世界級的企業」應當是：

（一）一個推動世界產業、思潮主流的公司。

（二）一個不斷創新的公司。

（三）一個持續成長的公司。

（四）領導級公司中的前三名。

（五）至少要有十％到十五％的股東報酬率。

（六）必須尊重智慧財產權的公司。

（七）一個學習型的公司。

（八）一個全球發展的公司。

（九）有世界性影響力，超越地域的公司。

在本書第廿一章〈台積電的經營理念及九○年代的策略〉中，有更詳盡的討論，值得細讀。這就是「開放社會」展現示範的魅力，人人有「後來居上」的可能。

認識張董事長的人，都能感受到他做人做事的這些特質：「直話直說」、「說到做到」、「嚴格執行」、「以身作則」。在現實世界中，那些著名的企業家，也難以做到。他還坦率地在書中引述別人對他的批評。

二、開創專業晶圓代工的新商業模式

出生在動盪的中國大陸，十八歲之前張忠謀曾多次轉校，並在六個城市生活過，甚至親身經歷廣州與重慶的日軍轟炸。然後在一九四八年隨著家人離開上海遷至香港，短暫停留後移居美國。幼少年的逃難經驗，使他體認雙親對這位獨子的呵護，雙親為了他的教育，都安排了最好的學校：重慶的南開中學、上海的南洋模範中學。他的聰慧使他深知：往後一切得靠自己，也就格外珍惜赴美求學的機會。

一九四九年去美第一年，他即進入美國頂尖學府—哈佛大學，隔年又進入麻省理工學院，一九五三年取得碩士學位，學到了可以在美國立足的本領。後來在德州儀器的贊助下，再進入史丹佛，於一九六四年取得博士學位。擁有全美頂尖三大學府學歷的他，再回到德儀。

《張忠謀自傳：上冊 一九三一—一九六四》，寫他的青春、半導體的青春，和一個大時代從蒼涼到繁盛的軌跡。看到戰亂中的文藝少年在文科與工科中徘徊抉擇、壯志青年在美國職場現實中練就了堅強和進退，擁有一身本領的科技人，無法在機會面前猶豫。美國新大陸晴天中偶有風雨的前半生，已展現出他進退得失的身影。此刻出版的《張忠謀自傳：下冊 一九六四—二○一八》，他自己承認：由於董事長的工作愈做愈愉快，後來簡直欲罷不能，一直做到八十七歲才退休。退休後再以七年時間，精心撰述近二十萬字的「下冊」。

一九八六年競爭劇烈的科技世界中，出現了一個以「台灣」為名的「台灣積體電路製造股份有限公司」。董事長張忠謀，就是這位創辦者，他已經擁有深厚的美國高科技工作經驗，當時在李國鼎等政府首長邀請支持下，決定要在台灣開創專業晶圓代工的新商業模式。

次年台積電開始營運，從篳路藍縷的孤寂到大放異彩的歷程，正是他意志力旺盛的年代。他深思每一個策略，布局每一次戰役，以誠信為盾，技術為劍，帶領台積電的精銳團隊，締造了咆哮的九○年代和絢爛的二十一世紀。

進入二十一世紀，台積電已逐年被推崇為一個世界級的企業，近年在台灣它已富裕了七萬個員工家庭，也改變了全球幾億人的生活方式。

這上下兩冊回憶錄，在地域上跨越了中國大陸、美國、台灣，不只是作者的專業選擇，更是一場全球化潮流下，技術與智慧的凝聚與擴展。可是面對當前地緣政治的衝擊，目前除了台灣，也已在中國大陸、美國、日本、德國等地設廠。台積電還要費心設計周密它的應對之道。（明日續）