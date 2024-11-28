川普對陸加墨加稅的台灣啟示

川普風暴持續席捲全球。美國總統當選人川普於十一月廿五日表示，上任旋即對墨西哥與加拿大進口商品，加徵廿五％的關稅；中國大陸則為十％。此舉與競選期間的政見大相逕庭，即對陸施以六成懲罰性稅率，其餘國家為一成；這充分彰顯川普的不可預測性。

另一經典案例是移民政策。川普於十一月十九日證實，上任將立即頒布緊急狀態，大規模驅離非法移民。惟優先遣返對象竟是中國大陸籍無證役齡男性，而非墨西哥。究其原因，川普認為這些陸籍人士意圖組建軍隊對抗美國。此操作亦超出學者專家的預期。

但川普政策仍有跡可尋。二○一七至二○二一年，他逐步兌現選舉支票，含括將中國大陸列為匯率操縱國、退出巴黎氣候協定、修改北美自由貿易協議、修建美墨邊境隔離牆、減稅與重建基礎設施。此次加徵關稅與遣返非法移民，亦為競選承諾。

由此觀之，台灣也深陷川普風暴當中。根據經濟學人智庫編製的川普風險指數（Trump Risk Index），台灣曝險程度為四十九點八％，高居全球第七，僅次於墨西哥、中國大陸、加拿大、越南、德國與日本；前三名已提上首波關稅懲罰議程，故台股應聲下挫一點二％，凸顯國人擔憂。

川普亦多次點明台灣。他於二○一七年上任之際，匡列十六個重大貿易逆差國家，台灣便在名單之中。同年七月的台美貿易官員會議，美方再就此議題表達高度關注。川普於此次競選期間又指控，台積電奪取美國晶片製造業，並搶占工作職缺，故台灣需繳交保護費。

更嚴峻的是，美中經貿戰以降，台美貨貿愈加失衡。台灣對美出口由二○一八年的三九五億美元，飆升到二○二四年前十個月的九二九億美元。台灣對美貿易順差，相應暴增八點三倍至五二九億美元。台灣躍居美國第九大貿易逆差國，且連續五次列入匯率操縱國的觀察名單。

因此央行總裁楊金龍示警，台灣需密切關注華府動向。尤其是，川普恐擴大解釋匯率操縱國定義—貿易順差超過一五○億美元、經常帳占國內生產毛額（ＧＤＰ）的比率逾三％，以及淨買匯占ＧＤＰ的比率達二％以上。若轉列正式名單，台灣將面臨懲罰性關稅。

問題是，台灣出口特徵阻礙台美貿易平衡。二○一八年四月至二○二四年十月，台灣中間財出口全球占比達七十七％。另受惠於人工智慧興起，資本財出口占比拉升到十七％。最終財出口占比僅五點五％。易言之，僅台積電加大對美投資，將無濟於事！因其生產晶片仍需返台封測。

所幸，台美政治氛圍，給予台灣充裕的調整空間。綜合芝加哥全球事務委員會與皮尤研究中心的調查，美國民眾對台好感度達六成，且僅次於日本、韓國、澳大利亞與以色列。考量民意，川普應不致立即對台祭出嚴厲的經貿制裁。

綜合上述，面對川普的關稅重槌，台灣當務之急，為落實賴清德總統的加薪計畫。其效益有三：一是將經濟成長果實留給國人，而非經懲罰性關稅轉送美國。二是墊高半導體產業的生產成本，改變台美貿易失衡結構。最後，所得增加將壯大服務業，構建永續發展的雙引擎。