台灣尚勇 不如「上勇」

聯合報廿七日頭版下方顯目的大標題：「中華英雄遊行 球迷唱『台灣尚勇』」，內文也提到「中華隊前晚帶著冠軍盃返台後，昨天行程滿檔；中午接受行政院長卓榮泰午宴慰勞，下午參加『棒球英雄、台灣尚勇』大遊行後，賴清德總統及副總統蕭美琴在總統府接見。」

這裡面的「台灣尚勇」一詞，其實有雙重錯誤，可惜很少人知道：第一、從發音上講，「尚」用台語唸是「高尚」的「尚」音，而非正確的「上」的音；第二、從字義上講，「尚勇」意為「還算勇」、「相當勇」、「崇尚勇」，卻與真正想表達的「最勇」，實在大異其「義」。在台語用字上（包括字義及發音），正確的寫法應為「台灣上勇」，可惜上述明顯的錯誤，很多人不察，還是經常用錯此字，包括這一次大遊行的主辦單位，值得在此提出。

正如前資政彭明敏先生說過的，這一類名詞的錯誤，雖屬「芝麻小事」，但如經常犯錯，則顯得「懶散」、「馬虎」、「不嚴謹」，希望拙文可提醒大家注意到此類不該有的錯誤。