搶走丰采 政府轉移焦點

中華隊打出好成績值得欣喜，但是派出Ｆ─16軍機伴飛、以水門禮迎接，並舉辦大遊行就已經很足夠了，若還要印製五百元新鈔，真的就過度誇大其事了。而且，中華隊的成員在奪得冠軍後，都表現得十分謙遜，讓國際媒體都讚譽有加，如果回到國內後，政府帶頭大張旗鼓、毫無節制的慶賀，擺出一副張揚姿態，反倒會搶走在球場上努力打拚球員的丰采。

尤其，印製新的五百元鈔票，除了會造成國庫不必要的支出，更容易衍生出假鈔橫行的問題，在國內物價飛漲之際，不設法對症下藥，還製造新的困擾，這絕對不是一個政府領導人所當為之事。

不過，藉由十二強奪冠，政府不斷製造相關的話題，確實有效轉移了媒體報導及民眾關注的焦點。

原本民眾最在意的勞動部及其他公務部門的霸凌事件，在這些話題引導下，轉瞬間似乎就變得沒那麼重要。

但大家別忘了，棒球比賽的勝負終究是一時的，公務部門的互信互重以及申訴機制的健全才是長久的，若焦點被轉移了，這些問題就會繼續存在，甚至變成沉痾，而且不幸身亡的勞動部員工，就真的平白犧牲了。