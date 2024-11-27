高鐵延伸線真正該說明的事

今天開始，鐵道局要在高雄市開四場高鐵延伸屏東的地方說明會。讓人好奇的是說明會究竟要說明什麼？若是純就五年前的「左營東延案」與今年才浮出來的「沿台鐵經高雄案」相較，據了解前者已因重大技術問題而出局了，剩下「高雄案」要宣導，難道就只有開挖範圍和工期，以及地方政府要負擔的工程費等，這些高雄境內執行事項要交代嗎？

我們認為，說明會在高雄舉辦，但是對象應該是全國民眾，甚至於後代子孫。內容也不僅僅是工程細節，應該是整個延伸計畫的合理性和可行性。這次說明會必須當作是補足五年前蘇院長逕自拍板左營線的程序失誤。當時的政治決定沒有經過可行性專業支持，以至於五年後不得不放棄，今天不可以再迴避專業評估！

首先，專業評估中最容易被忽略的是營運衝擊，最被有意冷落的是高鐵公司的評估。（左營案因對服務水準有重大影響而下架，同樣評論高鐵公司提出無人在意，五年後日本專家所見才被接納）鑑往知來，主管機關應該趕緊正式徵詢台灣高鐵公司對延伸案的意見。

其次，說明會不宜只談高雄境內施工問題，還要說明路線服務範圍的評價，報載高雄案順著台鐵到屏東六塊厝站，和台鐵服務完全重疊，可又止於屏東市外兩公里，究竟增加了什麼客源和商機？

又據悉有另案從高雄站南延到小港機場（進而到潮州？或者改用輕軌連向潮州 、墾丁？）整合南台灣國際運輸，這裡面的想像就大不一樣了！兩端點之間，高雄市民要在說明會選線，是要代替屏東、代替全國民眾做出決定嗎？

再進一步，高鐵延伸到六塊厝或潮州就是政治支票的終解嗎？許多人舉著公共運輸大旗，甘為政客當馬前卒，完全不在乎營運的服務和財務，主張環島高鐵（還記得恆春機場當年的口號吧！）。今天開始的說明會要是因而為環島高鐵舖路，政治上暗渡陳倉，那更要讓全國國民有機會參與討論。

從近幾年政府不許高鐵調票價，又單方面決定路線延伸，主管機關眼中應該已經沒有ＢＯＴ合約，已經把高鐵當作是政府所屬公共交通工具了。平心而論，國家要讓高鐵環島，平權服務，自有其福利照顧大道理。就像有些國家的住民都享受終身教育免費一樣，為未來投資，是全民的選擇。但是近千公里高鐵建設，面臨人口下降，私人交通蓬勃的台灣處境，一定要有巨大錢坑的準備，而且是跨世代難以收拾的長期包袱！

為了讓建設給民眾多參與，今天開始的說明會合法合理，當然樂見。若是一步步展開本案的複雜面，再預見政治上的蠶食算計，就不得不公開呼籲主事者要公開說明會的目的和對象，建請向全民報告！

「核四」和「天然氣三接」都因為投資和環境衝擊巨大而納入公投，付諸全民作主。高鐵延伸作為環島高鐵的前手，對國家財務和國土發展影響重大，是跨世代決定，我們不可以任憑主管機關在四場說明會後，掩蔽政治交易，把國家送上難以挽回的困境。

主政機關若真心尊重專業評估，不妄挖錢坑給下一代，建請把高鐵延伸案交付公投！