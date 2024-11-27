三位一體 讓國球更強大

近日來周遭瀰漫著高昂的棒球氛圍，幾位朋友有買到票進台北大巨蛋目睹了滿貫砲，瘋狂地叫到沙啞；也有朋友分享著到東京看球加油的喜悅感；假日回老家看雙親，連沒有在看運動與棒球的老媽都說：很厲害，連美國都贏了！這就是台灣棒球的魅力。尤其冠軍戰當晚剛好與幾位朋友在餐廳用餐，隨著比賽的張力用餐情緒起起伏伏；尤其五局兩支全壘打領先四分之後，連起身上洗手間都被友人制止了！九局下半用雙殺結束比賽的那一刻，街坊鄰居都忘情地激動吶喊，這就是台灣國球的渲染力。

自日本統治台灣種下棒球的種子，每個世代都有一支球隊深藏在國人心中。一九二○年代的能高團（高砂棒球隊），三○年代的嘉農，四○年代因戰爭中斷，五○年代棒球熱轉為民間發展，六○年代紅葉少棒開啟了台灣另一波以國族主義的棒球熱朝，七○年代三級棒球拿到世界冠軍的次數至今仍是紀錄，八○年代年洛杉磯奧運示範賽銅牌；一九九○年開啟了台灣職業棒球的歷史新頁，一九九二年巴塞隆納奧運棒球銀牌，將台灣棒球推到了最高峰。好景不常，一九九六年後的五次簽賭，讓台灣棒球幾乎奄奄一息。但每次國際賽就像是打強心針，力挽狂瀾讓倒地的棒球再站起來。持續的旅美、旅日與本土棒球選手在國際舞台的成就，支撐著台灣棒球的生命力。趁這股再度引燃的棒球熱，個人對台灣棒球要再強大提出以下看法：

一、廣建簡易棒球場：以少子化退場的學校或公園，讓棒球成為親民的運動，這是棒球由菁英運動朝向全民運動的關鍵，唯有菁英與全民並行才能使棒球永續發展。但台灣長久以來競技運動都是走菁英路線，基層選手始終無法擴大，除了限制選手的選才，也抹煞了許多小孩的棒球夢。棒球場應該逐漸和籃、排球場一般親民，而非想打棒球卻遭學校禁止使用場地，或需要老遠跑到河堤球場，因而阻絕了上千上萬人的棒球夢。

二、改革運動棒球賽制：有了場地人流就會聚集，學校或社區就有場地從事棒球運動，除了可以讓退役棒球選手增加就業機會，也可以擴大基層的棒球發展。賽制如何改變，個人以為應該擴大比賽的分級數，例如一級屬於菁英，往下二級、三級、四級…每級隊數設限（日本學生賽制就值得仿效），朝向聯賽方式，場地多就可避免周一到周五比賽，讓多數家長願意小孩來打棒球；底層選手源源不絕，除了擴大棒球市場、促進選手就業，也間接影響選才規模，而非現行的菁英取向。改變賽制，透過分級與假日進行賽事，除能擴大賽制規模增加參賽人數，並可維持學生運動員的學習，讓棒球員的生涯發展更多元，台灣棒球就可菁英與全民並軌發展。

三、職業聯盟扮演台灣棒球發展的火車頭：隨著簽賭事件告終，加上大巨蛋到來，讓球團收入規模擴大。如職棒母企業與球團能盈餘，像美日職棒可以給球員更長更豐厚合約，球員對生涯經營與延續就須更自律，棒球產業隨之提升規模。

如果上述三點能三位為一體為棒球永續努力，應可提供棒球發展更大動能，讓國球更強大。