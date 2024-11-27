科技．人文聯合講座／學海無止境 網助自助者

最近，書房的電燈開關突然失靈，常常要多按幾次才能順利打開電燈，造成生活上些許不便。如果為了這點小事找人修理，除非碰到佛心做功德的，不然恐怕就要被水電師傅冷處理或敲竹槓。怎麼辦呢？

上網瀏覽更換電燈開關的相關影片，再透過聊天機器人了解其基本原理後，自認已能掌握更換開關的關鍵環節，於是將工具準備好就著手修理­­。儘管活電作業也行得通，但保險起見，還是將電源開關斷電後再進行。沒想到拆卸與安裝作業僅耗時約十分鐘，年逾花甲的老翁就這樣順利完成生平第一次的電燈開關更換作業，居家生活回歸如常。

身處數位時代，人人都能在網路上享用無窮無盡的資源寶藏，如此這般的知識娛樂饗宴，實在遠比古代的王公貴族還享福。無論是生活大小事，或是惱人的難題，往往只要上網一查就能搞定，真的是「天下無難事，只怕有網人」。

記得多年前搭機返台途中，空中小姐送給小孩一件智力解環的益智玩具，讓我們在專心把玩之中，不知不覺就順利降落了。孰料，回家後仍百思不得其解，心想難道要連更徹夜調時差嗎？就在坐困愁城之際，上網查詢關鍵卡點的解法，心中的解環困擾頓時一掃而空，終於可以安心入睡。

又如前陣子筆者對某種樹狀結構與特定序列的對應關係產生疑惑，自己推敲證明時不得其門而入，即使查閱許多古典書籍仍不得其解，可說相當苦惱。直到後來在網路上讀到國外某教授的講義時才恍然大悟，原來它們的一對一對應關係可透過歸納法證明，其論述之巧妙令人折服。

在生成式人工智慧強勢登場後，當前流行的網路查詢，已逐漸從關鍵字搜尋相關網頁，轉為自然語言聊天式的智能統整問答。網路查詢模式的典範轉移，讓聊天機器人ChatGPT的創建組織OpenAI，與搜尋引擎巨擘Google刻正進入短兵相接的階段。

OpenAI在七月時推出SearchGPT，接著在十月底推出ChatGPT搜尋功能，直接與Google搜尋引擎叫板。另一方面，Google的聊天機器人Gemini，在十一月份的改版中，不僅可於iPhone上體驗，亦可根據它所記憶的客製化資訊，提供用戶更實用適切的回應。

由於Google稍早被裁定市場壟斷，美國司法部近日要求Google分拆瀏覽器業務Chrome，讓Google在瀏覽器的領先地位變得岌岌可危，進而影響其搜尋引擎的主導優勢。Google的瀏覽器業務可說是前有埋伏，後有追兵。OpenAI趁勢追擊，最近正著手自行開發智能網頁瀏覽器，可直接結合聊天機器人ChatGPT。無論兩霸相爭的勝敗如何，智能搜尋都將促使網路查詢變得更加人性化、智能化及客製化，相當令人期待。

網路智能搜尋已然兆事通，但面對它的生成式回答，大家仍須審慎思辨，才能坐享優游網海自助學習的樂趣。（作者為台灣大學資訊工程系教授）