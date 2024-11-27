元首過境外交 齊人驕其妻妾

賴清德總統即將率團訪問友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉共和國，展開「繁榮南島、智慧永續」之旅。

這次元首外訪，說真的不但沒有風光可言，還讓人有打鴨子硬上之感。查找陳水扁、馬英九、蔡英文過去啼聲初試，前兩位在上任當年八月、後者六月；這次賴清德十二月，已經不能拖，不得不硬著頭皮，不再計較所謂「元首過境外交」實質內涵。

不過令人遺憾的是，根據外媒的報導，賴清德日前似已讀懂川普有關台灣偷了美國晶片技術，搶了美國半導體生意，要美國保護就得交保護費的控訴，立即送上一百五十億美元軍購及華航二十億美元買客機的大單，為何不等明年開春川普就任後再去？也許賴清德或多或少得知相關內幕，無須再等。

元首過境外交，到底對我實質上有何好處？是真有利於我外交？還是適得其反，外事處處碰壁，惹來對岸更多的軍事冒險，徒然讓兩岸緊張？

這種外交手腕最先起自李登輝，民國八十三年李登輝訪問中南美洲，過境美國夏威夷，成為中華民國與美國斷交後首位訪美總統，但因美反對李登輝夏威夷過夜，只同意專機過境加油，且加油期間，被限定在當地空軍基地的一小房間休息，由一個上尉階級的軍官接待。極盡羞辱引起李登輝不滿，他決定不下飛機，穿一件睡衣在機上接見美國在台協會理事主席白樂崎表達抗議；送白樂崎下機，李登輝還諷刺地說他不能送到機門了，免得不小心滑落踩到美國土地，但也因此獲得美參眾議院同情，翌年六月得回母校康乃爾大學演講，不過也因此種下九六年台海危機。而自此以後，元首過境外交成為後續每位總統不成文的規矩，以此彰顯美台關係堅若磐石，及外交上的一大勝利。

綜觀這種元首過境外交，先不論有無實質意義，可像極披一件國王的新衣。其實總統外交上沒有那一件新衣，國王及人民都知道，但也都無視其並不存在。這種擦邊沾醬油不是務實辦外交，但自李登輝以降，都以此元首過境外交驕其國人。

《孟子．離婁下》：「其良人出，則必饜酒肉而後反。」故事大意是，有一娶了一妻一妾的齊國人，外出必飽酒飽肉後回家，妻子問餐敘者何人，回以都是權貴。妻告訴其妾，丈夫外出，一定飽酒肉而後返，問參加飲宴者，說都是權貴，但從未看到有顯赫者來我們家，我去了解一下，於是偷偷跟隨其後，發現遍尋全城，沒有一人與其打招呼，最後到東邊城廓公墓墳地，向祭者乞討剩餘祭品，不夠再跑下一喪家，這就是他飽食飽酒真相。妻歸告其妾，丈夫是妳我終身依靠仰望，談及此，兩人相擁泣於中庭，而齊人未知，瀟灑從外來，依然驕其妻妾。

經國先生在任總統時從未去美過境外交，但國家治理井井有條不紊，經濟起飛、國內生產總值年創新高，執亞洲四小龍牛耳。小市民需要的是國泰民安，能不能過境外交無關重要，我們不希望總統是齊人，驕其子民。