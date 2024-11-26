職場霸凌 學校最嚴重

最近勞動部勞發署北分署的職場霸凌案占據了媒體各大版面，然而我想提醒大家的是，台灣最嚴重的職場霸凌現場，不是在公家機關，也不在私人機構，而是在學校。

為何學校會有職場霸凌呢？當你給員工（教師）超過他們能力負荷的工作，他們表現不好時，又予以讉責或懲處，這不就是職場霸凌嗎？這正是現在國中小的教育現狀。

近幾年來，由於私立國中小的興起，公立國中小學生素質越來越差，而身為第一線的教師，不但要面對越來越差的學生素質，還要面對一堆無理取鬧的家長。教師動輒被告，年輕人不想當老師，能退休的老師急忙退休，「尊師重道」在台灣蕩然無存。

教育部當然知道這些問題，但他們只會把責任推給老師，「為何別的老師沒問題你就有問題？為何別班不吵就你們班最吵？你能力明顯有問題」。但教育部不知道的是，每個學校情況不同，每個班級的情況更是天差地遠。我們不可能假設每位老師都十分優秀或萬能。

如果今天全台灣只有少數幾位老師被投訴或被告，那教育部可說是老師本身的問題；但如果全台灣有一大堆老師被投訴或被告，那顯然就是學校及教育部的問題了！

又如有所國小明明學生及老師都很認真優秀，但一個暑假就有十幾個老師申請調校。一看就知道是校長或學校的問題，教育局卻毫無作為。難道教育部希望公立國中小越來越差，以後學生都去讀私立學校，為政府省錢嗎？

研究發現，目前提高生育率最有效的方法，就是減輕零至十二歲兒童的育兒成本。政府把公立學校搞爛，讓父母花大錢送孩子去讀私校，又怪年輕人不婚不生，想想就覺得可笑。