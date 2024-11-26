賴總統 治霸凌要找對源頭

勞動部北分署霸凌公務員致死事件，堪稱賴總統執政半年來最大的施政風暴。冰凍三尺，非一日之寒，賴政府如果不能真正找出病症的源頭，痛定思痛，確實拿出有效的解方，將來類似的危機只會層出不窮，愈滾愈大。

家屬說得對，他們想知道工作發生什麼事？吳姓官員霸凌身亡案，表面上看主因有二，一是長官經常性的言語霸凌，致其心理壓力過大；一是工作的負荷過重，長期的逾時加班，致其身體過勞和生活失衡。

更深層和結構性的病因呢？此一悲劇產生的真正源頭，首先出在勞動部訂的施政目標長期以來偏向好高騖遠、不切實際，特別是各地分署忘記了其主要培力的對象是弱勢和失業族群，加上評審計畫的委員不少是空有理論的學者，不知人間疾苦，誤信強將之下無弱兵的偏執，缺乏同理和同情心對待非營利組織，一味提出超乎常理的績效考核，苦了公務員，也苦了執行團隊。

其次，委員制評審和考核的最大弊端是，聲音愈大、立場愈偏執的愈不敢有人反對，而且只要一票列入會議記錄就能定人生死。官員呢？誰都扛不起圖利的大帽子，為了不落人口實，強勢要求依照評審會議記錄東加西加，整個已經是好高騖遠的計畫，更逼得基層公務員和執行團隊勞心又勞力，結果卻是欺騙社會的作文比賽。

這次霸凌事件驚動賴總統做了罕見的兩次道歉。他說：「政府會嚴查嚴辦，還給離世同仁和家屬一個公道，也會以此為戒，檢討各單位當前反霸凌機制是否周全。」總統啊！您是醫師出身，治病要找對源頭、開對藥方。這件事的公道在那兒呢？在於施政目標不能再淪為偏向開一堆華而不實的芭樂票，官場也不能又沉迷於放煙火的績效表演。反霸凌制度做得再好，只是防弊；興利的公道是在施政目標、執行方式和績效考核上，先行務實、合理、合情，不必捨近求遠。

台灣的社會還是充滿理性和人情的。已故公務員家屬面臨巨大的喪親之痛，感謝各界的關心，並聲明此事已移送檢調，他們不便對外發言，也請媒體體諒白髮人送黑髮人的悲痛，不要打擾，避免他們每天心如刀割外，還要承受各種驚嚇。

霸凌已是人間不幸，身亡更是家庭悲劇。我們不能失去人性，又對哀慟的家屬進行另一種欺凌了！道歉的真義是，明確錯在哪裡？誰錯了？承諾不再犯，以及對受害者進行補償。大家就靜心地看賴政府道歉後拿出什麼具體的改善行動吧！