激情過後 如何延續國球熱潮

十二強棒球賽落幕，中華健兒完封日本奪冠，締造世界賽里程碑，寫下最勵志的篇章，不僅感動全國人民，更讓世界看見台灣。然十二強賽激情過後，如何延續國球熱潮，提升棒球國力，積極備戰經典賽，更是當下重要課題。

一是借鏡日本做法，總教練改採任期制：台灣國家隊的組訓向來是戰前才找武器，最後關頭才決定教練，集訓整備倉促，難發揮最大戰力。二○一三經典賽後，日本成立「侍JAPAN」國家隊，走向企業化，組訓賽一手包辦，監督（總教練）也改為任期制，不僅化解徵召困境，更能掌握球員狀況，國際賽事戰績彪炳。

此次中華隊教練團與選手們契合度高，尤其曾豪駒總教練，贏球榮耀歸於球員，輸球責任一肩扛起，成為最大的安定力量，展現絕佳領導能力。備戰下屆經典賽，應由曾總續掌兵符，並建立任期制，統籌選才集訓計畫。

二為成立後勤部門，強化各項運科元素：國際賽事除投打實力展現外，後勤支援能否到位亦為左右戰局關鍵。此次中華隊組訓加入大量運科元素，挹注經費四千餘萬；不惟組成情蒐團隊提早走訪各國，縝密掌握球員特質，提供明確分析數據，也納入運動營養學，透過營養增補策略加速球員疲勞恢復；更安排運動心理師緩解焦躁情緒壓力，成為球員心靈捕手，都是致勝重要因素。若是能成立專屬部門，增加人力經費，明訂權責分工，統整後勤整備事宜，必能發揮更大效益。

三則擬定徵召計畫，增加先發投手深度：中華隊此次奪冠，打者實力無庸置疑，鐵牛棚也居功不小，先發投手卻較薄弱。經典賽規則不同，投球數有嚴格限制，若單靠一兩位王牌實難應付所有賽事。

中職由於戰績考量，一軍多以洋投先發，本土球員登板受到壓縮；增加二軍場次、恢復冬季聯盟比賽，或增加洋砲名額，雖有助於投手養成，然徵召旅外強投才能立即填補戰力。近年徵召作業不順，必須及早作業，派專人進行遊說，也須提出合理誘因，徵召始可到位。

十二強賽奪冠，雖說打了劑強心針提升自信心，但日本的細膩野球，力求每個細節完善，值得球員學習，也足為當局仿效。台灣棒球要更強大，不能單憑球員努力，更須國家支持。投資棒球基礎建設，擴大棒球經濟規模，成立專責後勤組織，完備組訓支援規畫，國球始能繼續揚威。