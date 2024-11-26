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中華隊奪冠 創造棒球新榮景

聯合報／ 張瑞雄／台北商業大學前校長、全球品牌創新永續協會理事長（台北市）
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，隊員掛上金牌、捧著冠軍獎盃。圖／聯合報系資料照片
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，隊員掛上金牌、捧著冠軍獎盃。圖／聯合報系資料照片

中華隊在世界十二強棒球賽冠軍戰以四比○完封日本，首次奪得冠軍，這一歷史性成就對台灣棒球的未來發展，產生以下重要的影響：

提升國際地位與自信心：中華隊奪冠，不僅終結了日本隊在國際棒球三大賽事中的廿七連勝紀錄，也讓台灣首次在成棒世界級國際賽事中登頂。這一勝利提升了台灣棒球在國際上的地位，增強了球員和球迷的自信心。韓國媒體指出，台灣棒球已經脫胎換骨，展現出強大的競爭力

激發國人對棒球的熱情與投入：冠軍戰當晚，全台各地舉辦了直播派對，吸引大批民眾參與，展現出全民對棒球的熱情。這種熱情有助於吸引更多年輕人參與棒球運動，擴大基層棒球人口，為未來培養更多優秀的棒球人才。

促進職業棒球聯盟的發展：中華職棒聯盟在二○二四年成立第六支球隊，並計畫實行完整的一、二軍制度，共計十二支球隊。這一措施將可創造台灣棒球新的榮景，提供更多球員發展的機會，提升聯盟的競爭力和觀賞性。

吸引企業贊助與資源挹注：中華棒球協會理事長辜仲諒在賽後宣布發放七千萬元獎金，表達對球隊的支持。這一舉動可能激勵更多企業關注並投入棒球運動，提供資金支持、改善訓練設施、提升球員待遇，促進棒球產業的發展。

中華隊的優異表現引起國際關注，亦可加強國際交流與合作。日本球星大谷翔平也在社交媒體上祝賀台灣奪冠，這種國際間的互動，有助於加強台灣與其他棒球強國的交流與合作，提升技術水準、學習先進經驗，為未來的國際賽事做好準備。

奪冠的成功經驗，也將激勵教育機構和訓練中心加強對棒球運動的重視，完善養成和訓練體系，發掘和培養更多有潛力的年輕球員，為台灣棒球的永續發展奠定基礎。

中華隊奪冠經媒體廣泛報導，提升了棒球運動的曝光率、媒體關注度與市場價值；這種關注度有助於吸引更多觀眾進場觀賽，提升票房收入、增加轉播權益、擴大市場價值，促進棒球產業的繁榮。

中華隊在世界十二強棒球賽中奪冠，是台灣棒球史上的重要里程碑，重要性堪比五十幾年前中華少棒在威廉波特奪冠。未來希望中華健兒持續努力，目標放在二○二六棒球經典賽與二○二八洛杉磯奧運棒球金牌。

日本 競爭力 運動

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