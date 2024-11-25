世界冠軍的感動與期許

中華隊昨天在世界十二強棒球賽冠軍戰打敗強敵日本隊，榮獲世界冠軍，這是開放職業球員參與國際賽事後，最棒的成績！身為一個棒球迷，有著無限的感動和期許。

在這次很多球員因傷或狀態不佳，甚至國外球團不放行的情況下無法參與，教練團僅能大部分以國內職業棒球選手為主，而且多人是初次入選成人國家隊。然而，在情報蒐集完整及以大巨蛋為主場之下，球員們得以充分發揮自身實力，用球技和實力打敗對手，以及在賽前不看好他們的評論。以四勝一負的戰績在分組脫穎而出，闖進四強戰。再以打敗美國，小輸日本和委內瑞拉的戰績挺進冠軍戰。這期間球員們的拚戰精神帶給球迷的感動，已非筆墨足以形容。

更重要的是，藉由這次的發揮，讓世界再次看見台灣的棒球實力。面對即將於明年二月舉辦的WBC資格賽，希望能讓這次十二強大部分球員獲得休息，換一批此次未能出賽的球員代表出征。相信在大巨蛋的主場內，無數的球迷會再被喚起熱情，用盡全力跟中華隊在一起迎接挑戰，讓棒球風潮再次席捲全台。