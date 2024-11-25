保護文官不能靠公務員死諫

近日勞動部公務員之死，除了使「職場霸凌」成為社會焦點，同時也重創了公部門的形象，恐怕讓連年下跌的公務員報考人數雪上加霜。從人力資源理論的「雇主品牌效應」來看，原本一直自詡為「模範雇主」的政府機關，這下真的摔得不輕。當下除了依法調查嚴懲以平民憤之外，更重要的應該是大刀闊斧的從結構上亡羊補牢。基此，筆者拋磚引玉的提出短、中、長期三點建議，分別是領導再教育、揭弊保護法及文官組工會。

短期來說，應在中高階公務員的訓練課程中加入「服務領導」（Servant Leadership）的觀念，以平衡傳統上公務體系重視的「法理權威」所造成的不近人情的領導風格。「服務領導」一詞在公務界可能比較陌生，但在教育領導中卻已長年推廣，例如老師帶領學生、校長帶領教職員，都會抱持一種「服務」的心態，而不是「層級節制」的心態，這種領導強調輔助被領導者發展自我潛能，並塑造一個更和諧的互動情境，且是公部門當下能即刻推動的改變。

中期來說，在立法院已經延宕四個會期未過的「揭弊者保護法」應該盡速通過。美國早在一九八九年就通過「揭弊者保護法」專門保障政府內部的吹哨者不受上級長官報復，並以具有獨立地位的「特別檢察官辦公室」負責執行；聯合國經濟合作發展組織（OECD）也早在二○一二年就建議各國實踐揭弊者保護立法。我國法務部曾多次將不同的草案版本送交立法院審議，惟至今仍無法完成三讀。試想，如果有這種專法和獨立的調查機構保護公務員，還需要以死抗爭嗎？

長期來說，開放公務人員組織工會是先進國家的趨勢，美、英、法等國的常任文官都有非常成熟且龐大的工會體系，可以在公部門的勞雇關係上扮演重要的調處角色。反觀我國的執政黨，無論藍綠皆習慣性地將公務員視為執政的「左膀右臂」，彷彿讓公務員組織工會就會「造反」一樣，勉強給出的「公務人員協會」制度，在公務員的權利保障上能提供的幫助可謂杯水車薪。事實上，我們可以看到，當我國的教師擁有組織工會的權利以後，非但沒有串聯「造反」，還提供了許多教育行政和政策上的改革建議，協助那些原本只是坐在冷氣房「幻想」教育第一線場景的教育當局官員，設計出許多更符合教育現場需求的政策。因此，工會絕不是執政者眼中的洪水猛獸，反而是促進公部門體質改善的一帖良方。

最後，筆者也想提醒社會大眾，不要抱著「獵巫」的心態來看待接下來可能如潮水般湧出的霸凌案爆料。畢竟，長官的要求是否合理、言語和行動是否已達到「霸凌」的程度，經常是當事人主觀的感受；身處不同的職位，對問題會有不同的視角，沒有經過公正的調查，即不該輕易以「霸凌」加以定奪。看看去年台灣氾濫的「Me Too」事件，有許多冤假錯案的當事人，事後雖經司法程序重獲清白，然而已經造成的身心傷害又如何彌補？文官的改革刻不容緩，也希望民眾以理性的態度檢視各種各樣的爆料；更重要的是，支持揭弊者保護與文官組織工會的法案盡速完成立法，以建立更完善的文官制度。