棒球 晶片 都讓世界看見台灣

台灣拿下二○二四年世界十二強棒球賽冠軍的下一秒，手機上開始出現許多讓人飆淚的畫面。

有企業家立馬宣傳公司明天全體放假一天，同時還在LINE上面撒紅包；一○一大樓牆面驕傲的秀出「世界冠軍」的訊息；更別提社群媒體上的大洗版了。這場比賽，不僅是一場運動的勝利，更是台灣被全世界看見的一刻。

棒球是國際語言，這次勝利讓台灣在全球體育舞台上閃亮，也激發了國人的自信，增強了社會凝聚力，更特別是在台日資源的巨大落差下得勝。

日本有一點二億人口，基層棒球參與人數眾多，棒球文化根深蒂固。相比之下，台灣人口僅二千三百萬，基層棒球資源相對稀缺。日本從小學到大學建立了完整的培訓與比賽系統，甲子園更是明星選手的搖籃。而台灣的棒球訓練體系，仍有許多改進空間。日本職棒聯盟成立於一九三六年，歷史悠久且競爭激烈，為選手提供了良好的發展平台。而台灣的中華職棒開打於一九九○年，歷史較短，選手的發展舞台相對有限。

知名作家葛拉威爾（Malcolm Gladwell）在他所寫的《以小勝大》這本書裡中提到：「我們常常誤解了優勢和劣勢的真正含義。許多看似的優勢，實際上可能成為阻礙；而許多看似的劣勢，卻可能成為成功的契機。」台灣棒球隊沒有日本那樣的龐大的資源，但善用策略、專注於精準技術，並展現了驚人的抗壓能力。在比賽中，台灣採用靈活應變的戰術，專注於細節如靈活防守、有效進攻，打亂了日本隊的節奏，最終贏得勝利。

台灣棒球隊的勝利，也讓人聯想到台灣在全球半導體產業中的領導地位。兩者都有著相似的核心精神，反映出不同的優勢。台灣棒球在資源匱乏的情況下擊敗強大的日本隊。台灣半導體在地小資源少的台灣崛起，穩居半導體產業領導地位。兩者都是「以小勝大」的經典示範。

台灣的棒球與晶片的故事提醒我們，資源的多寡並非成功的唯一決定因素，真正的力量來自於如何將有限資源發揮到極致。