中華成棒隊在各界不看好的情況之下，於本屆世界十二強棒球賽，打出一場又一場讓國人感動的經典戰役，前進東京、勇奪冠軍，締造國際三大賽卅二年來未見的新猷，讓國人振奮不已，更讓世界棒壇看見煥然一新的中華隊。

短期的國際賽事短兵相接，除了整體投打實力之外，勝負關鍵往往在於情蒐資訊與心理層面。棒球是團隊的運動，這次十二強賽，中華隊作了最好的詮釋。勇奪冠軍有幾項原因值得深入探究。

首先是專業的情蒐團隊以及後勤支援所帶來的競爭優勢，這次國家隊的組訓計畫，有高達一千三百萬元是用在情蒐相關的事項，顯現在國人眼前的是，中華隊的情蒐小組不再只是一、兩個人的事情，而是由一群有豐富經驗的棒球教練所組成，加上完整的分析器材和軟硬體，最後提供於情蒐報告裡的資訊數據，方能提供給教練團臨場迅速作出明確判斷，制定因應的策略；而球員也能盡早解讀對手的習性和想法（如：投手球路比例、打擊者擊球的偏好、落點）。簡言之，這回空前好成績歸功於情蒐小組成員讓教練與球員在比賽中，將獲得的資訊數據發揮得淋漓盡致。

再者，因為預賽有台北大巨蛋滿場球迷鼓勵的力量，讓中華隊信心滿滿；還有後勤團隊的心理師駐隊輔導，讓球員每天都抱持著想要贏球的心情面對比賽，所以造就中華隊能在十二強賽驚喜連連、超美趕日，留下好戰績！

而從實力養成的觀點分析，中華隊的成員幾乎都來自中華職棒各支球隊，脫胎換骨的關鍵在於平時球季賽與洋投的對戰經驗，使平日的中職季賽就如同國際賽的「模擬考」一樣。從這次十二強賽即可看到，有幾支國家隊的主力選手，是目前或曾經效力於中職球隊的洋將。當前中職各球團已具一定規模，皆願意重金禮聘相當於美國職棒小聯盟３Ａ或以上層級的洋投來增加球隊的競爭力，展現在這次賽事的成果，就是中華隊的打擊成績有所提升，因為每年賽季中數十場的對戰經驗，促使本土的打擊者臨場應對、賽後檢討、省思、修正、再訓練，呈現在國人面前的就是打擊者信心和成績的提升。中職的賽事水準提升，豐富國家隊的人才庫，也因此才能讓教練團在選才和用人思維上，作出不同以往的改變。

為厚植中華隊在國際賽的競爭力及國內職棒環境的蓬勃發展，建議職棒聯盟及各球團可從明年球季開始，考慮將每場比賽幫球隊助拳的洋將，從現行的每場「一洋將」提升為「一投手、一野手」，如此一來除了可以增加中職賽事的精采度之外，本土選手亦可以全面提升投手投球和野手打擊的對抗性，加速「國球」進化的腳步。過去球界擔憂球隊多使用一位洋將，可能會壓縮本土選手的出場機會，惟目前各隊每年都要進行一二○場的例行賽，加上已有完整的二軍制度，是時候讓隊內互相學習、良性競爭，球員間為爭取出賽機會，打出精采的球賽內容，可吸引更多球迷進場看球，也能強化國家隊的投打實力。

期望在下一次更高層級的經典賽和奧運資格賽，中華隊亦能驚艷國際棒壇，以亮眼戰績、脫穎而出！