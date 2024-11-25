科技．人文聯合講座／讓陽光照亮河川水路

近年因擔任世界景觀建築師聯盟亞太地區主席（IFLA-APR）之緣，多次參與亞太區、全球區乃至大中華地區之環境規畫設計競圖、專業傑出獎項及公共工程金質獎、國家卓越建設獎、景觀大賞…等之策畫與評審。

掀蓋讓陽光照進原本黑暗的河川中，是工業革命都市化後人類對破壞大自然的一大覺醒行動。郭瓊瑩／攝

各類競圖獎項非常多元，而其中有一項的英文名稱著實令人驚艷—「Daylighting Streams」（讓陽光照亮河川水路），名稱相當詩意浪漫。而實際意涵是—將過去被加蓋埋入地下、被人為水泥化、溝渠化之河川水路開蓋重見天日。其中更深沉之意涵是─讓可呼吸的生物得以走入都市化、水泥化、地下化的河川水路生態系。且包括敲除、打破因人為因素而被破壞的河川水道之自然濱溪帶、生態綠帶；而其核心價值是透過開蓋讓大自然水文流路得以再找回其自然軌跡。

掀蓋後的首爾青溪川雖非百分百生態化，但已逐漸讓河川生命及兩岸都市生活活起來。郭瓊瑩／攝

韓國首爾的青溪川、新加坡河部分河段、荷蘭鹿特丹、日本東京…有無數的案例已完成開蓋達標，或刻正積極進行中。在台灣亦有屏東萬年溪、桃園老街溪、豐原部分葫蘆墩圳、台北瑠公圳部分水道…也已與世界同步，開蓋成功。

台灣河川水道等待重見天日之案例實不勝枚舉。在工業化、都市化過程中，為了建設發展或因停車、交通容量需求，更或因已被汙染為遮醜、掩臭，用心虛的「加蓋」工程予以掩飾美化，俾以爭取選票。當今面對蜂擁而來之氣候變遷，即使昔時水路被加蓋了，惟因強降雨仍一時未及渲洩，易造成偌大之洪泛對公共治水設施崩解引發之生態與社經損失。徹底檢討掀蓋、開蓋復育水路，還給河川應有的「陽光、生命」，已是今日全球跨界對減緩氣候變遷災難之必要配套並行途徑。

屏東萬年溪掀蓋後保留部分遺構，也回收解構之水泥塊作為蛇籠護岸以加速水岸植生生態系之復育。郭瓊瑩／攝

台灣自北到南，包括相關水利會之瑠公圳、桃園埤塘水圳網絡、台中各水泥化、溝渠化之河川，以及東勢、豐原、新社…等之水圳；台南運河、台江昔時潟湖水路、高雄、屏東乃至花蓮市中心南京路被封印在水泥底下之紅毛溪…無論是河川、溪流、水圳…均有太多已不見天日。

台南市安平運河曾被加蓋建成「中國城」，今日之開蓋也活化了老城區，帶動文化觀光。郭瓊瑩／攝

除了水泥化氣溫增升，水域生物多樣性減少外，昔日水岸生活之浪漫記憶亦只存留於照片與繪畫中。

國際上對河川水路之「陽光行動」尚包括毅然大膽之「拆壩行動」。過去為了治水防洪攔砂，均以人類之方便利益及「短暫之安全感」來治水理水。惟歷史告訴我們，一旦氣候劇烈變遷，人工壩堤崩解，大水渲洩至下游，其影響更是無可衡量的生命財產損失與生態系之破網。

今農業部／內政部／環境部／林業保育署／水利署／國家公園署／海洋保育署…幾乎與此各有鏈結互動之權利義務關係。因應氣候變遷，期待迎接二○二五為河川水道再現陽光年，不只是倡議，而得以全國遍地開花，驅動台灣引領世界成為「水與綠」生命系統復育之典範！（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）