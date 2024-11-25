北韓人權 直接關乎世界安全

聯合國大會第三委員會廿日全票通過「北韓人權決議案」，譴責北韓有組織、大範圍侵犯人權。從二○○五年開始連續廿年通過的「北韓人權決議案」，從二○一六年到至今都以沒有表決的共識形式通過，證明獲得了廣泛的國際支持。該決議案將於今年十二月提交聯合國大會全體會議最終通過。

包括南韓在內的六十一個國家為此次「北韓人權決議案」的共同提案國。決議案主要關注嚴峻的北韓人權狀況，並敦促採取改善北韓人權的措施，包含批評北韓主張的「南北韓為敵對兩個國家」和「三大思想控制法案」；這些內容被列入「北韓人權決議案」尚屬首次。

此外，七日到十三日在日內瓦舉行的聯合國人權理事會「普遍定期審議」（UPR），通過了《北韓人權狀況定期討論報告書》，向北韓建議總共二九四個人權相關事項，敦促北韓就俄羅斯停止對烏克蘭的侵略戰爭、解決南韓國軍俘虜問題、離散家屬會面、關閉政治犯收容所和禁止公開處決等問題，與國際社會進行合作。

值得關注的是，北韓今年一月將南北韓稱為「敵對兩國關係」，並表示不再追求與大韓民國統一的「兩國論」，就包含了對離散家屬問題等人權狀況可能產生負面影響的隱憂。另外，報告書還敦促北韓廢除和改革分別於二○二○和二○二一年制定的《反動思想文化排斥法》、《青年教養保障法》，和二○二三年一月制定的《平壤文化語保護法》等三大惡法，因為這些法律嚴重限制了北韓居民的思想和良心自由。

除此之外，明確指出了二○一四年聯合國北韓人權調查委員會報告書中指出的，北韓境內相當於反人道主義犯罪的人權持續惡化情況；通過強制勞動等侵犯人權、虐待，向非法核、導彈項目籌集資金，國家預算不均衡地分配到軍費，導致不能充分尊重和保護人權的結果。而且還敦促北韓應立即送還日本和南韓的所有被綁架受害者。另外，為了處理北韓的人權侵害情況，要求聯合國大會主席召開聽取多方專家證言的高層會議。

聯合國大會決議和對北韓的人權「普遍定期審議」雖然在國際法上沒有約束力，但從國際社會的團結要求來看，具有尊重這一決議的政治和道德義務。尤其，明示了快速開發的大規模殺傷性武器與人權蹂躪的紐帶，向國際社會發出敦促北韓行動以改善狀況的一貫而團結的信息。這一點就充分說明，與侵犯人權及國際和平安全威脅這兩個問題息息相關。另外，美國眾議院廿日也通過將現有的「北韓人權法案」延長到二○二八年的再批准法案，並即將於參議院通過。

但北韓金正恩卻沒有接受國際社會的要求，去年十一月逃離北韓的前駐古巴大使館參贊李日圭，公開了包含金正恩就人權問題親自下達指示的十二份外交電文。按這些文件，金正恩認為人權大決戰是為保衛黨、擁護思想、死守制度而進行的對敵鬥爭第一線戰場，還包含了否定西方的北韓人權決議案，與反美國家聯合的方針。這意味著人權問題是北韓金正恩獨裁政權的致命弱點。

北韓人權問題的解決，不僅是韓半島和平與統一的重要基礎；北韓人權問題更已經超越單純的人權蹂躪，甚至威脅到了世界安全與和平，國際社會為改善人權應該團結起來，做出多方面的努力。