美國大選塵埃落定，共和黨候選人川普不僅贏了選舉人票，也獲得選民票多數，同時斬獲參眾兩院，未來四年，將可全面執政，可謂大勝。

遭遇大敗的民主黨痛定思痛，開始尋找敗因。不少人將矛頭指向現任總統拜登；眾議院前議長裴洛西哀嘆，如果拜登總統早點放棄連任競選，然後舉行競爭性初選程序來取代他，對民主黨來說會更好。

政治觀察家喬許．巴羅在《紐約時報》撰文，標題就是「這都是拜登的錯」。他認為賀錦麗輸掉選舉，但基本上不能怪她。自從七月成為非官方提名人以來，她在對民主黨來說非常艱困的環境下，盡其所能地開展了一場紀律嚴明的競選活動，試圖安撫美國人對最困擾他們的經濟問題的擔憂。

另一方面，拜登塑造了她無法有效捍衛或逃避的執政紀錄；賀錦麗在二○一九年角逐民主黨總統候選人提出的極左政見，為川普帶來了無盡的攻擊廣告素材。拜登在完全意識到她背負著這個包袱的情況下仍選擇她為競選搭檔。

拜登優先考慮的是自己的自我和形象，自己採取溫和穩健路線。他選擇賀錦麗作為競選搭檔，導致民主黨走上一條無法贏得今年大選的道路。反過來看，賀錦麗作為潛在總統候選人的明顯弱點有助於他免受要求下台的呼聲，讓他再次競選的理由變得單純。賀錦麗在二○一九年的競選活動很糟糕，當時她的民調結果經常比拜登差；如果拜登不尋求連任，她很有可能最終成為提名人；所以，他最好再選一次。

如果其他可能搭檔擔任副總統，情況就會大不相同，要求拜登下台的呼聲會更早、更響亮，而且如果他下台支持這位副總統的話，就會有一個更強大的提名人，他不會那麼容易受到極端和脫離現實的攻擊。他們現在很可能已當選總統。

拜登上任後，就削弱了賀錦麗的影響力。二○一九年初，他指派她負責解決非法移民的根源，但直到今年，他才發布了一項行政命令，旨在打擊濫用的庇護制度，並遏制非正常移民浪潮。他既未能嘗試解決邊境問題，也確保賀錦麗斯為此承擔的責任超出了副總統通常的責任。拜登的邊境失敗最終成為民主黨在這次選舉中的第二大政治議題。

而最大的問題是通貨膨脹，拜登簽署了規模過大的美國救援計畫，確實讓情況變得更糟，該計畫過度刺激了二○二一年的經濟。他未能優先考慮反通膨政策。二○二二年的大部分時間都在尋找透過民主黨利益團體要求的支出方法。結果，物價過高，聯準會首當其衝地透過升息來對抗通貨膨脹。

與此同時，拜登和他的親密夥伴一直努力向民主黨領導人和公眾隱瞞他能力正在衰退的事實。即使在六月辯論慘敗之後，拜登和他的手下仍然花了一個月的時間堅持他沒事。當他七月退位時，除了賀錦麗之外，任何人想要接替他成為候選人很可能都為時已晚。拜登立即對她表示支持。這可能是該黨的最佳選擇。

拜登決定退選後，感到痛苦和沮喪，他無法讓自己遠離競選活動，儘管此時他對賀錦麗來說是一個障礙，而不是幫助。在競選活動的最後一周，他在群組電話會議上暗示川普的支持者是「垃圾」，從而蓋過了她的「終結」演講，可謂幫「倒忙」到底。