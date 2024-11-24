自從川普再度當選美國總統以來，全球無不戒慎恐懼，思考如何應對他的關稅政策及孤立主義，孰料他提名的內閣人選就已經顛覆傳統，頗有與美國為敵的味道。

川普最新公布的內閣成員，包括提名避險基金經理人、前耶魯大學經濟史兼任教授貝森特出任財長，可望成為美國史上首位同志財長。稍早公布的名單還包括曾任世界摔角娛樂執行長的麥馬洪出任教育部長、自由能源公司執行長萊特任能源部長。此外，原被提名為司法部長的蓋茨，在深陷眾多爭議後婉拒提名，重新提名人選為首位佛州女性檢察長邦迪。

川普正在正面迎戰美國政府體制及文官制度。美國並無統一的公務員考試制度，是以聯邦、州與地方政府三級制，依各自任務需要進行招募，聯邦政府即是透過政府徵才官網延攬人才。

馬斯克被任命領導新成立的政府效率部後，立即利用該部門官方Ｘ帳號徵才，要招攬無薪且超高智商的小型政府革命家，目標是將現有四二八個聯邦機構精簡至九十九個，至少為聯邦減少兩兆美元支出。馬斯克直白的說就是要改造現有的官僚制度，但光就精簡機構數量，必定引發在職者抗議；且組織改造非一蹴可幾，在過渡及磨合時期恐出現施政空窗期。

其次，川普直接挑戰既有道德規範。政治人物任人唯親或是死忠派在所難免，仍須顧及適才適任與社會觀感。然而，川普提名多位具爭議性的部長候選人，且都位居重要職位，例如與俄羅斯過從甚密者出任國家情報總監，軍事歷練有限的節目主持人掌管國防，遑論娛樂博弈業者負責教育，皆顛覆世人的道德標準。他們有可能結合馬斯克以政府效率為名，裁撤與他們或川普對立的機構，如此一來，美式民主將進一步墮落。

再者，川普團隊標榜「反覺醒」，反對多元文化，不贊成種族及性別平等，不認同跨性別者，特別是在軍中支持覺醒運動的將領可能被強迫退役離職，首個目標為參謀首長聯席會議主席布朗上將。此舉不但有辱自由女神的精神，更是翻桌「民有，民治，民享」的定義，將極右派白人主義教條奉為美國的規範，真正實現了美國宗教右派的「例外主義」。

與其說川普2.0是要全世界付出代價，以成就美國再度偉大，不如說川普正在推動「美國革命」，以自己的價值觀改造政府，以自認的道德觀挑戰立國精神，未來四年他要打破美國現行的運作模式，讓美國成為川普的美國。現在美國有川普至上的氛圍，無法排除他推動反憲法廿二條修正案，讓自己能再次競選總統的可能性。因此，川普最大的敵人是美國，而非全世界。