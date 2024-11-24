除經貿、匯率 川普抗中恐無招

川普勝選後，眾人最關心者為其上台後的中國政策走向。這或可從其上一任政策，與歐巴馬及拜登的政策相比而得出輪廓。

歐、拜都可算是建制派概念的支持／擁護者，川普則是徹頭徹尾反對者，而且川普上一任算是吃足建制派的苦頭；這可從他此次有關國安人事的任命上看出。

美國晚近的中國政策成型者，大抵要從歐巴馬開始算起；歐巴馬時代的「亞太再平衡」應說是個相當成熟而穩定的架構，也對北京造成相當的壓力。

成熟而稳定在於，其為一依托於地緣結構並整合經貿與戰略的架構；當時是從美日、美韓再加上與東協若干國家的安保協定做為在西太平洋的軍事部署，再加上與TPP的經貿整合，形成對大陸的全面性壓迫。但此架構在川普上台後全面瓦解（川普上台後即退出TPP）；於是華府與北京陷入四年混亂的經貿對抗。川普時代號稱的印太戰略架構，以美、日、印度與澳大利亞為四個角，卻在沒有東協的支持下，出現中間廣大的戰略真空。北京於是得以加快RCEP的運作以及「一帶一路」進程，使得大陸有了大戰略所需的腹地。

川普四年執政完全反自由貿易的作法大行其道，使得縱使拜登上台，雖想極力挽回歐巴馬時代的建制派概念，甚至是結構以抗中，卻也已不敢輕捋虎鬚，奢談貿易自由化。

結果自歐巴馬下台迄今，美國沒再簽訂任何一個自由貿易協定。也就是說，拜登的四年，在簽訂／舖排的所有具有戰略意涵／對北京施壓的架構，完全不見任何可為其它國家／夥伴歡迎的經貿安排；最明顯的例子就是拜登政府倡導的「印太經濟架構」，在號稱完成「供應鏈協定」實質談判後就船過水無痕了。東協的評論是，「要當大哥，就要拿錢出來給小弟花，拿不出利益來分派，就不能當大哥」。在這樣的情況下，美國任何對大陸的戰略壓力都顯得脆弱；最明顯的就是拜登政府與英、澳的AUKUS，東協沒有一個國家贊同。

在這樣的狀態下，川普的回歸，若是依他選舉時以及往昔的概念，勢必仍將以美國內政為第一優先，以孤立主義的態度，一對一的去與它國周旋，盡棄以結構式安排打群架方式去對抗中共。再加上其在司法、移民等態度，美國社會內部撕裂加深是可預期的。若再加上川普任命的國防部長與情報總監都已準備內部大整改，未來除了經貿、匯率，川普拿不出什麼實質對抗中共的政策也可以預期。