星期透視／廢死 霸凌 綠友友 恐沖垮綠牆

即便總統賴清德與閣揆卓榮泰道歉，勞動部長何佩珊請辭，想設停損點，然所屬官員疑似霸凌事件卻仍星火燎原，主因仍是前北分署署長謝宜容的道歉聲明、影片與其律師的十二點聲明引發軒然大波，連綠營人士都批評，媒體大幅討論，負評炸鍋，抵消了賴、卓道歉的效果，衝擊民進黨執政威信。若再加上日前大法官釋憲被認為實質廢死的反對民意發酵，還有「綠友友」前台鹽董座陳啟昱涉嫌掏空子公司台鹽綠能案被通緝，台灣金聯新任董座呂政璋三天倉促請辭的荒謬事件。至此，「廢死、霸凌、綠友友」，恐直接沖垮民進黨執政高牆。

勞動部霸凌案危機處理荒腔走板，除機制失靈、後知後覺，調查報告更讓輿論譁然，其間「無法證明她有實際霸凌情形」、「對同仁工作上的要求，目的良善」等論述，根本缺乏同理心；對於下屬死因，報告甚至歸咎於「工作量龐大、壓力過大，缺乏足夠資源協助」，擺明就是切割，全無負責態度。況且較嚴厲之懲處是卓揆道歉時才做定調，勞動部最初甚至只有對謝員降調非主管職並依考績法規定議處，誤判社會氛圍，或許還真以為當時何佩珊及次長許傳盛落淚道歉就能穩住局面。

特別是謝雖道歉，仍試圖撇清事件與其領導作風無關，律師十二點聲明接續出台，等了好久的道歉影片多呼應原本聲明，甚至擠不出眼淚，不僅挑戰賴、卓治理權威，更挑戰民眾容忍底線，無怪綠營人士都說重話，哪是換洪申翰當部長就能解決。若執政黨對此無法找到停損點，便可能像「洪仲丘事件」般的掀起驚濤駭浪，衝擊執政。

可能造成綠軍後院失火的還有大法官對死刑釋憲的判決，畢竟民調顯示有八十二點七％的人反對廢死，泛綠支持者不贊成廢死者也高達七十七點一％ ；也有八十點五％的民眾不贊成大法官對死刑審判和執行增加門檻、等於實質廢死，泛綠支持者也有七十三點三％不贊成。至於推動修公投法讓公投併大選，有六十六點三％的民眾支持，若推動「反實質廢死公投」，也有六十五點八％的民眾支持在二○二六年舉辦，交叉分析發現，泛綠也有六十五％贊成。從數據看，等於給了在野攻陷綠軍的顯著破口。

再者，綠營連續執政，「綠友友」全面搶攻政府機構與國營事業也就罷了，但前台鹽董座陳啟昱涉嫌掏空子公司被通緝，被質疑不具金融專業的台灣金聯新董座呂政璋上任三天便倉促請辭的荒謬劇，更讓民進黨灰頭土臉；特別是陳遭聲押獲釋後隨即失蹤，發布通緝後，查緝專刊發布時程又延遲，竟還用陳年輕時照片，當然啟人疑竇。呂原本還信誓旦旦要啟動「三三三模式」，想證明治理實力，諷刺的是短短三天就以「個人生涯規畫」倉惶下台，綠營用人荒腔走板，早已負面印象累積。

就連前立委余天都稱民進黨欠他太多，曾答應要給華視或公視董事長，言論一出輿論譁然，「綠友友」擺好擺滿的現實，更會讓民眾質疑「國家就是黨家」，只要姓黨，就算是掏空國家資產、名器胡亂授予、職位私相授受，似乎都是剛好 ；是民眾好欺負，還是黨太敢？或許都有。但當綠友友點燃了民眾對其掏空國家的怒火，廢死挑戰了人們所堅持公平正義的底線，霸凌凸顯出政府無能昏聵，綠色高牆的倒塌，就近在咫尺了。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授）