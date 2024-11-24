大屋頂下／中華民國是最大公約數 過河卒子賴清德只有向前

賴清德說：「團結台灣，中華民國是最大公約數」。倘若他能在台灣內部完成這項重大政治工程，即可進一步對外推進「中華民國是台美中三邊的最大公約數」。

先對內再對外，這是：攘外必先安內。

賴清德說「中華民國是團結台灣的最大公約數」，這是歷來「獨派／綠營／民進黨」總統級人物首見的表述，前所未聞。

二○二○年一月蔡英文在臉書說，「中華民國台灣就是我們的最大公約數」；二○二三年國慶，她說「以維持現狀為各方的最大公約數」。蔡英文說的「最大公約數」是「維持現狀／中華民國台灣」，她沒說「中華民國」。

當時，對於蔡英文說「以維持現狀為各方最大公約數」，賴清德在臉書回應說，「內心很感動」。他並引申，無論是台灣派，還是中華民國派，都要繼續團結在中華民國台灣的最大公約數之下。亦即，當時，他的用詞仍是「中華民國台灣」。

然而，賴清德現在的說法是「中華民國是最大公約數」，未再說「中華民國台灣」，穿透了蔡英文的底線。這可謂是他國慶演說「向中華民國靠攏」後，又邁出了里程碑式的一大步。

賴清德顯然正在將他的「國家論述／兩岸論述」像調製沙拉一樣地重新加以拼湊組合。然而，自從他公開確認自己是「第十六任中華民國總統」，及「中華民國是源自辛亥革命的民有民治民享共和國」後，整個台獨理論主體在邏輯上與現實上皆已被他顛覆推翻，他已經回不去了。被他否定的台獨脊樑論述包括：

中華民國是外來政權／中華民國是流亡政府／台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國／中國東亞化／台灣南島化／中華民國憲法是災難／台灣地位未定論／台獨黨綱／台灣前途決議文／正名制憲／務實台獨。等等。

最大公約數從「中華民國台灣」轉到「中華民國」，是巨大的認同移動。「中華民國台灣」是一個「牆頭草概念」，可此可彼，忽此忽彼，是一政治名詞。但「中華民國」則大於台灣、高於台灣，是一憲法名詞。

回頭看賴清德去年的說法。他說，無論是台灣派（其實就是台獨派），或中華民國派，都要繼續團結在中華民國台灣的最大公約數之下。這時，「中華民國派」與「台獨派」是混合物，混合成「中華民國台灣」，仍是可此可彼的二元論。但此際賴清德再主張「最大公約數」，台獨派與中華民國派已成化合物，化合成了「中華民國」的單一主體。

盱衡世局，兩岸關係仇恨日深，川普回鍋，台灣如果仍陷「中華民國台灣」忽此忽彼的撕裂之中，將如何應對中共？如何應對川普？

首要之務，即在「以中華民國為團結台灣的最大公約數」，此即前文所說的攘外必先安內。因此，賴清德在此關鍵時刻，由「中華民國台灣混合物」移步至「中華民國化合物」，可謂是理所當然，勢所必至。

先論賴清德必須以中華民國應對美國。

一、美國對台方案的主架構，就是「一中政策／反對任何一方改變現狀／不支持台獨／和平解決兩岸政治分歧」。若將這四句話歸結成四個字，就是「中華民國」。賴清德不必以操弄台獨來表達對美國抗中戰略的效忠，那恐是熱臉貼冷屁股，反而成了美國的麻煩製造者。

二、賴清德若能更鮮明地站穩「中華民國」的立場，不玩弄台獨，應可鬆解美國挾持及勒索台灣的把柄。因為，中華民國本身就是最佳的國防方案，可以降低對美國「保護」的依賴，「保護費」就應當適可而止。

賴清德必須認清，台灣受美國「保護」，但不能被挾持。

再論賴清德更必須以中華民國面對中共。

一、賴清德團隊不斷表示，希望中國正視中華民國存在的事實，又問「要把中華民國擺在哪裡」？

在中共回答之前，賴清德必須自問，在他說「中華民國是最大公約數」以前的幾十年裡，「獨派／綠營／民進黨／賴清德」是否正視中華民國存在的事實？又將中華民國擺在哪裡？

同樣的道理，問題不在習近平是否在拜習會上指名道姓說賴清德的「台獨本性」，而在賴清德自己究竟是否台獨？如果賴清德自己就是台獨，反而去計較習近平說他台獨，豈不是黑色幽默，難道要說習近平冤枉了他？

中共未明說將中華民國擺在哪裡（一國兩制？），但迄今七十五年來未曾說過「中華民國是台獨」。這也是中共多次表示，接納海基會「第八方案」（一中各表）為九二共識原始組成元素的原因。《大屋頂下》曾多次指出「中華民國憲法就是兩岸和平協議」，賴清德團隊應深刻玩味此語。

二、更重要的是，在兩岸對峙角力中，雙方內外綜合實力的懸殊落差愈拉愈大，「中華民國」已成為台灣能操之在我，用以抗衡的唯一憑藉。

譬如，習近平親口說：「中國共產黨是孫中山先生革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者。」然而，中華民國憲法正是「依據孫中山先生創立中華民國之遺教」所制定（中華民國憲法序文），則為什麼這些話是由習近平說，而不是由中華民國總統來說？

賴清德搶孫中山也搶不過習近平嗎？

台灣只要站穩「中華民國」的立場，則炎黃子孫、中華民族、中華文化、孫中山、三民主義、亞洲第一個民主共和國、民國範、抗戰勝利、聯合國創始國及安理會常任理事國、蔣介石、光復台灣、土地改革、亞洲四小龍、在台灣具體而微地實現三民主義、蔣經國、自由、民主、人權、一人一票選總統、總統貪汙判刑入獄、世界晶片重鎮…，在這些重大議題上，台灣在在皆有豐沛的話語能量，面對爭取十四億中國人的共鳴與共情，中華民國皆應有足夠的自尊與自信。

搞台獨，台灣就是被十四億人仇恨入骨的「小筆尖」。反之，站在中華民國的立場上，台灣就可能成為在神州書桌上參與書寫中華民族歷史新頁的如椽巨筆。

這就是：愈「中華」，「民國」愈有力量。

當賴清德說出「中華民國是團結台灣最大公約數」時，他已是過河卒子，絕不可再回到「中華民國是外來政權」。對內，他必須用中華民國的最大公約數團結台灣。對外，他也要覺悟，中華民國是台灣唯一能操之在我的生命憑藉，必須努力推進「以中華民國為台美中三邊關係的最大公約數」。

過河卒子，只有向前。西諺：「你無法用兩小步跨過深淵！」