名家縱論／敗選的媒體 如何迎戰川普寒冬

CNN近日報導，川普已要求共和黨同僚否決一項由兩黨共同提出、給新聞記者更大保護的聯邦法律，這項法案由公共電視保護記者協會主委提案，要拘束政府強迫記者說出消息來源，並在他們不知情下扣壓相關資料。

新聞界熟知川普在第一任如何對付自由派媒體，許多媒體人憂心忡忡「又要面對一個被稱為法西斯的政治人物」，川普曾說記者是「內部敵人」，威脅要吊銷重要電視媒體的許可證，並意圖控告記者洩漏國家機密。

同時，蓋洛普調查再次驚醒媒體，公眾對媒體的信任度處於歷史最低。大多數受訪者表示完全不信任媒體，超過六十％受訪者，將新聞報導評為「不信任」。讓一些資深記者自問，難道正在和愈來愈少的美國民眾打交道？

川普第一任如何對付媒體？除了指責媒體是全民公敵外，不准不友善媒體進白宮採訪，指控負面報導是假新聞，更揚言吊銷媒體執照。他曾阻止AT&T和時代華納的併購案，報復CNN對他的批評。

選舉期間川普也不放過「不友善媒體」，他對CBS「六十分鐘」採訪賀錦麗內容要求一百億美元賠償，因為編輯部重編內容，意圖操縱選舉。

華盛頓郵報前執行主編和紐約客總編輯都表示，他們認為川普第二任會變本加厲，更加倚重福斯新聞作傳聲筒，因為福斯電視台很多人參與他的競選團隊，幫他撰擬新聞和文宣，選後他也回報。他的司法部長可能會起訴報導他移民執法不利的記者。因為選舉期間，川普曾提出會要求國會修改誹謗法，或用其他方式把異議者視為犯罪。

華郵前執行主編巴倫判斷，川普會讓司法部和FCC共同對付媒體，其中之一是政治化FCC，打擊不聽話的CBS、CNN。也會拒絕提供公共媒體經費支持他們的客觀獨立公正，並控制美國之音和美國全球媒體機構，改變成宣傳機器。

不過歷經這次選舉，自由派媒體也出現反省聲音。新聞媒體報憂不報喜，是不是忽略川普執政時的一些努力，例如他削減「社區再投資法」的歧視條款，讓有色人種買房利率明顯下降。而疫情前，美國黑人和拉丁裔美國人失業率創歷史新低。

也有美國主流媒體認為，我們到底做了什麼，讓這麼多觀眾無法信任，棄我們而去，讓自由派媒體在這場選舉中也等於敗選？

雖然很多媒體對川普不存幻想，也有資深媒體人認為不應該懷憂喪志，不應在壓力下屈服，而需要利用未來兩個月，為二○二五年面臨的潛在挑戰做好準備。

他們預期當年的大規模全國示威活動會捲土重來，特別是如果川普真的執行「美國史上最大規模的驅逐計畫」。二○一七年，川普首次發布行政命令，禁止七個穆斯林占多數國家的公民入境，引發全國機場的抗議活動。

一年以後，他的兒童分離政策，更使示威活動激增。新政府的強硬移民命令，勢必引發大規模抗議活動，記者將面臨因報導而遭警察襲擊或逮捕的極大風險。

華郵前執行主編巴倫表示，他預期即將上任的政府必然「會以各種可以想到的手段來對付媒體」。不過今日美國報主編認為，得道者多助，回顧川普第一任，媒體還是做了很多重要議題的揭發，對公共政策很有正面意義。

媒體環境不斷在變，媒體人也要與時俱進。不應該只把注意力放在川普馬戲團表演，反而給他更大的曝光和舞台。媒體未來任務只有「艱鉅」兩字，應反思媒體失去民眾信任的責任何在，為這個分裂社會做更好的溝通。（作者為政大傳播學院教授）