農地被歸為農一農二 應予補償

「國土計畫法」原預計明年四月實施，但日昨立法院內政委員會審查時朝野仍無共識，全案保留送協商。在「國土計畫法」之下，若農地被劃為農業發展地區第一類、第二類（以下簡稱農一、農二），其使用目的就不得任意變更，是最嚴格的使用限制，因而形成財產權的「特別犧牲」，依法即應給予補償，理由在於：

一、依據國土計畫法雖每五年通盤檢討一次，並作必要之變更，惟需受「必要性」之限制。且對未來僅列舉五款得適時檢討變更要件，惟未包含農一。

二、有關「計畫法」如國土計畫法、區域計畫法、都市計畫法等，其中國土計畫法由直轄市、縣（市）國土計畫辦理變更，餘可由申請開發者、申請人、土地權利關係人等申請變更。故在國土計畫法的限制作用下，其使用變更限制上比起以前的「計畫法」還要更加嚴格。

三、在國土計畫法罰則中，有高度的罰緩與刑罰。因此，其有高度的「限制強制力」存在。

四、國土計畫法第卅二條第二項係規定，直轄市、縣（市）主管機關對於既有合法可建築用地經依直轄市、縣（市）國土計畫變更為非可建築用地時，其所受之損失，應予適當補償。可證明其損失即所謂的「經濟損失」且「使用重大限制」，應適當補償。同理推知，土地若歸屬於農一及農二，不僅遭受「經濟損失」且「使用重大限制」而受有特別犧牲，亦應適當補償。

五，直轄市、縣（市）政府免徵田賦及有免徵地價稅的部分，亦是國土計畫法下的農地造成直轄市、縣（市）政府特別犧牲的後果。但財政收支劃分法未將直轄市、縣（市）政府的特別犧牲納入財政劃分考量範圍。因此，更需要有特別犧牲補償金挹注農業發展基金。

綜上所述，可知農一及農二農地受最嚴格程度限制，且不是可低度變更的，甚至是完全無法變更的。所謂的低度限制，屬社會福利性的補償措施（如補助，減免稅賦等獎勵）。而最嚴格的限制，則應屬特別犧牲意義下的法定義務補償。

本人站在農地有特別犧牲的角度主張，要有法律明文規定的補償依據。承擔國家糧食安全責任的農民、縣市，其農地應符合憲法平等原則及財政分配正義。