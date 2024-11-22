小官成土皇帝 個個靠勢

勞動部勞動力發展署北分署一名公務員，疑遭分署長謝宜容職場霸凌輕生。事發後第一時間，勞動部僅將謝調離主管職，並在調查報告中稱，相關事證無法證實當事人有遭受長官職場霸凌，認為謝雖情緒管控不佳，會有大聲咆哮、怒罵或貶低同仁的行為，但「目的良善」。結果調查報告一出爐，立刻引起輿論譁然，賴政府扛不住排山倒海的壓力，總統賴清德和行政院長卓榮泰分別道歉，勞動部也於二十日晚間宣布將謝宜容記兩大過免職。

此事的荒謬之處在於，一個十一職等的小小分署長，為何能在民進黨政府裡把自己當成土皇帝長達數年之久？從後續媒體爆出來的資料顯示，謝的誇張行徑包括，要員工加班但不准報加班費，二十四小時待命、隨時以ＬＩＮＥ交辦任務，並要求十分鐘內需回覆，否則隔天就叫到辦公室大聲咆哮、怒罵、羞辱員工。更扯的是謝還要下屬主動幫她提便當飲料，如果員工沒有主動迅速上去拿取，也會讓她抓狂發飆。此外，謝還疑似濫用公帑宴請友人，更為了讓她心愛的植物能得到二十四小時照料，還利用公費於辦公室內安裝軌道燈，導致北分署電費飆增。種種行徑，令人嘆為觀止！

據悉，在謝宜容任內，該單位兩年內的離職、退休人員高達八十一人，其中十七位是主管，一堆人求助身心科。曾經也有人向上申訴，前次長王安邦也為此約談謝宜容，但結果卻是次長離職。熟悉內幕的人指出，謝宜容的夫家與綠營大老關係密切，謝又是現任勞動部勞發署長蔡孟良以及前勞動部長許銘春的愛將，而許銘春又是前高雄副市長，系出陳菊一派，如此背景當然讓她有恃無恐；要不是因為鬧出人命，底下的公務員還要隱忍多久呢？

台灣有句俚語叫「靠勢」，意思是說一個人只要有靠山，什麼事都敢做，而且連偽裝遮掩都不用，就是擺明了要囂張跋扈，看你能奈我如何？因為唯有這樣才能符合「靠勢」的精髓。說白了，現在的民進黨政府就像是土匪治國，一人得道、雞犬升天，廟堂之上一堆鷹犬，個個都很靠勢，謝宜容只不過是冰山一角！

例如，數位部很「靠勢」，所以可以花一年上億公帑租用臨時辦公大樓，拿上百億預算讓部長在臉書玩線上點麵線系統；ＮＣＣ很「靠勢」，所以可以擺明就是要雙重標準，對於不配合民進黨的媒體可以罰到死；黨產會很「靠勢」，所以它可以自詡為東廠，只要是敵對的政營，都可以認定是不當黨產充公查封；監察院很「靠勢」，所以它可以不諱言地「辦藍不辦綠」，只要法官判的不合它意，就可以進行調查約談。正是流寇治國，禽獸食祿，犬儒當政，佞人鄙夫當道，惡吏欺民，粗痞凌人，是可忍，孰不可忍？

身為勞動部，本該為勞工發聲，捍衛勞工權益；如今勞動部的分署長卻帶頭霸凌員工，導致員工輕生，正印證了蔡英文所說「勞工是她心中最軟的一塊」，因為最好欺負！民進黨當初靠著廣大勞工支持才能取得政權，而今卻背棄勞工，不禁長嘆：「曾為共舵如今散，忘卻恩情如忘春。當初熱血相扶持，今朝何處見容顏？」