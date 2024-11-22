中央歹戲拖棚 學學警界「無情」吧

勞動部勞發署北分署吳姓員工因遭霸凌在辦公室輕生，最諷刺的是，勞動部不是號稱保護勞工權益的部會嗎？案發後相關人員欲蓋彌彰，更激起內部不滿，延宕兩個禮拜，幾經投書、吹哨、議員發難、媒體報導，顯然紙已包不住火，勞動部長何佩珊稱會記北分署長謝宜容兩大過停職，她也提出辭呈，就連閣揆與總統都公開道歉，但謝宜容仍聲明只認情緒失控，其他指控一概否認。

這種歹戲拖棚戲碼發生在中央部會，連日來府院都似乎有不敢處置謝宜容的壓力，讓人覺得賴政府上任以來的施政以及危機處理的方式竟是如此「低落」，我們還敢相信一旦台海危機發生，政府是不是也會這樣掩耳盜鈴，能混就混、能賴就賴？

警政先賢顏世錫曾講述戒嚴時期，警務處（警政署前身）新來的軍人處長周中豐，主持會議處理一件歷經多位處長仍懸而未決的重大經濟犯罪，專案中多人提到錯綜複雜的人際關係，周處長馬上指示：先不要講誰跟誰的關係，只講這些人違反了什麼法，一下子就把陳年老案清楚的法辦了。

學學警察吧！為什麼警察的滿意度很不錯？最起碼處理風紀案件就明快得多，一旦發生大事，長官一定「無情」的不會幫你扛，也不會考究你家的族譜、是誰的嫡系，標準做法是馬上召開考績會，依公務人員服務法、警察人員管理條例，規定該如何處置就如何處置。有時候的確讓人覺得未審先判，相對的也讓員警有所忌憚。但如果長官優柔寡斷，其結果就只能向上繼續延燒。